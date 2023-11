Lernen Sie die Menschen kennen, die Matthew Perry vor der Sucht gerettet hat

ANachdem Shaun Hedden am Samstagabend Schwierigkeiten beim Einschlafen hatte, tat er, was viele Menschen an Abenden voller Schlaflosigkeit tun: Er legte sich an Freunde.

Herr Hedden, 41, ist mit der Show aufgewachsen. Er entwickelte eine besondere Vorliebe für Matthew Perry, sowohl wegen seines komischen Timings als auch wegen ihrer gemeinsamen Erfahrung mit Substanzabhängigkeit. Perrys Schocktod im Alter von 54 Jahren erschütterte ihn.

„Ich wollte unbedingt die Gelegenheit haben, zu einer Signierstunde zu gehen, ihm die Hand zu schütteln und ihm zu danken, denn sein Buch hat mich definitiv nüchtern gehalten“, sagte Herr Hedden Der Unabhängige.

Zwei Jahrzehnte lang sprach Perry offen über seine Erfahrungen mit Substanzstörungen und setzte sich dafür ein, anderen bei der Genesung zu helfen. Seit seinem Tod wurde eine virale Mischung von Zitaten von Perry online unter Fans geteilt, was seine Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass man sich mehr an ihn für seine Arbeit im Kampf gegen das Stigma der Sucht als für seine Rolle erinnern würde Freunde.

„Ich habe in meinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt und viele wundervolle Auszeichnungen erhalten“, sagte Perry 2015 in einem Interview mit Der Hollywood-Reporter, „Aber das Beste an mir ist, wenn ein Alkoholiker auf mich zukommt und sagt: ‚Wirst du mir helfen, mit dem Trinken aufzuhören?‘ Ich werde sagen: „Ja.“ Ich weiß, wie man das macht.‘ ”

Seine brutal ehrlichen Memoiren aus dem Jahr 2022, Freunde, Liebhaber und das große schreckliche Ding, beschrieb seine Nüchternheit und seine Rückfälle aufgrund von Drogenmissbrauch.

„Ich wollte mitteilen, wann ich sicher war, wieder auf die dunkle Seite von allem zu geraten“, sagte Perry Menschen vor der Veröffentlichung des Buches. „Und die Hauptsache war, ich war mir ziemlich sicher, dass es den Menschen helfen würde.“

Und das tat es.

Herr Hedden, der seit 2006 nüchtern ist, sagte, dass er letztes Jahr um diese Zeit eine „schwere Phase“ seiner Genesung durchgemacht habe, als er beschloss, Perrys Memoiren zur Hand zu nehmen und sie in einem Rutsch zu lesen.

Als Herr Hedden Perrys Worte las, fühlte er sich inspiriert, weiterhin an den Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) teilzunehmen und an sich selbst zu arbeiten.

„Seine Offenheit und Ehrlichkeit haben mich wirklich beeindruckt“, sagte Herr Hedden.

Er ist nicht allein. Viele Fans haben online Geschichten über Perrys Offenheit erzählt, die ihnen geholfen hat.

Eine 28-jährige Frau, die anonym bleiben wollte, erzählte Der Unabhängige Als sie letztes Jahr nach einer Überdosis ins Krankenhaus eingeliefert wurde, half Perrys Buch ihr, die Substanzstörung zu verstehen und zu akzeptieren.

Vor ihrem Krankenhausaufenthalt sagte sie, sie hätte sich nicht als jemanden mit Suchtproblemen angesehen.

„Als ich zum ersten Mal aufgenommen wurde, dachte ich, ich sei so anders als alle anderen, die aufgenommen worden waren“, sagte sie. „Ich habe einen Abschluss, ich habe einen Job, ich bin Lehrer, ich genieße großes Ansehen in der Gemeinschaft – ich habe einfach einen Fehler gemacht.“

Eine Freundin gab ihr Perrys Memoiren, obwohl sie wusste, dass sie ein Fan davon war Freunde. Sie las es in den Tagen nach ihrer Überdosis, während sie sich im Krankenhaus erholte, und sagte, es habe ihr das Gefühl gegeben, „gesehen“ und „gehört“ zu werden.

Insbesondere fühlte sie sich getröstet, als Perry über Rückfälle sprach, die zwar ein häufiger Teil der Genesung sind, aber auch so etwas wie ein Tabu.

„Wenn man wegen einer Überdosis eingeliefert wird, wird man mit Broschüren und Informationen über die Rückfallquote überhäuft und ständig daran erinnert, dass ein Rückfall Teil der Genesung ist“, sagte sie.

Sie hatte das Gefühl, dass die ständigen Erinnerungen als Vorhersage dienten, und fragte sich, ob eine Genesung sinnlos sei, bis sie Perrys Buch las.

„Die Geschichte von jemandem zu hören, der immer wieder aufstand, war sehr, sehr beruhigend und sehr heilsam“, sagte sie.

Ein provisorisches Denkmal für den Schauspieler Matthew Perry (REUTERS)

Im Jahr 2013 verwandelte Perry ein Haus, das er in Malibu besaß, in Perry House, eine nüchterne Wohneinrichtung für Männer. Er setzte sich außerdem dafür ein, dass Menschen, die wegen gewaltfreier Drogendelikte festgenommen wurden, eine Behandlung statt einer Inhaftierung angeboten bekommen.

Nach Perrys Tod lobte William C. Moyers, Vizepräsident für öffentliche Angelegenheiten und Community Relations bei Hazelden Betty Ford – wo Perry 1997 behandelt wurde – Perrys Rolle bei der offenen Darstellung der Sucht.

„Am Ende ist Matthews Vermächtnis seine Genesung und wie er die Widrigkeiten seiner eigenen Lebenskämpfe in eine Chance verwandelte, andere zu inspirieren, niemals aufzugeben, aufzustehen und Schritt für Schritt und Tag für Tag weiterzumachen.“ Herr Moyers erzählte Der Unabhängige.

Er lobte Perry dafür, dass er „Tausende von Menschen wie uns dazu inspiriert habe, niemals aufzugeben und immer wieder zurückzukommen, und er hat bewiesen, dass Genesung kein Ziel, sondern eine unvollkommene Reise ist.“

Ebenfalls im Jahr 2013 wurde Perry für seine Lobbyarbeit vom Office of National Drug Control Policy, einer Zweigstelle des Exekutivbüros des Präsidenten, mit der Auszeichnung „Champion of Recovery“ ausgezeichnet.

In einem Blogbeitrag, der auf der Website des Weißen Hauses erschien, pro Der Hollywood-ReporterPerry sprach sich dagegen aus, dass Menschen, die unter Substanzstörungen leiden, ins Gefängnis geschickt werden. „Viele dieser Personen benötigen eine Behandlung und keine Gefängniszelle, und Drogengerichte bieten ihnen die Möglichkeit, die Behandlung zu erhalten, die sie benötigen“, schrieb er.

Bekanntlich verteidigte Perry den Einsatz von Drogengerichten in einer hitzigen Debatte mit dem konservativen Boulevard-Kolumnisten Peter Hitchens, der behauptete, Sucht sei eine Wahl und keine Krankheit.

„Sie machen eine Aussage, die genauso lächerlich ist, als würde man sagen, dass Peter Pan echt ist“, sagte Perry zu Hitchens.

Zwei Jahre später würdigte auch Phoenix House, ein Behandlungszentrum, Perrys Bemühungen mit dem Phoenix Rising Award. Perry erklärte, dass er einen Teil des Phoenix House besichtigt habe, der sich an junge Menschen mit Substanzstörungen richtete, und dass er „Hoffnung in den Gesichtern der Kinder“ gesehen habe.

„Ich sollte keine Auszeichnung bekommen“, sagte er Der Hollywood-Reporter zu der Zeit. „Phoenix House sollte eine Auszeichnung bekommen.“

Nach Perrys Tod lobte Alice Gleghorn, Präsidentin und Geschäftsführerin von Phoenix House California, Perrys Lobbyarbeit und bezeichnete seinen Tod als „einen schweren Verlust für die Genesungsgemeinschaft“.

„Das mit der Drogenabhängigkeit verbundene Stigma stellt nach wie vor ein wesentliches Hindernis für Menschen dar, die Hilfe und Behandlung wegen Substanzstörungen benötigen“, sagte Frau Gleghorn Der Unabhängige. „Matthew Perrys Probleme waren aufgrund seiner Karriere öffentlich, aber er zeigte unglaublichen Mut, indem er seine Genesungsreise offen zum Wohle anderer teilte.“

Perrys Wirkung ist spürbar. Am Tag nach seinem Tod sagte Herr Hedden, er sei das Gesprächsthema seines AA-Treffens gewesen.

„In AA wird uns beigebracht, dass wir dafür verantwortlich sind, Menschen zu helfen, wenn die Hand der Sucht irgendwohin greift“, sagte Herr Hedden.

„Ich wünschte, ich könnte Matt dafür danken, dass er mir geholfen hat.“

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, drogenabhängig ist, können Sie rund um die Uhr vertrauliche Hilfe und Unterstützung von Frank erhalten, indem Sie 0300 123 6600 anrufen, eine SMS an 82111 senden, eine E-Mail senden oder die Website hier besuchen.

In den USA ist die Behörde für Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit unter 1-800-662-HELP erreichbar.