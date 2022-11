Lernen Sie die Geschichtsschreiber der Zwischenwahlen 2022 kennen

CNN

—



Das Rennen um die Kontrolle über den Kongress sowie um Gouverneursposten und landesweite Schlüsselpositionen hat die Zwischenwahlen 2022 bestimmt.

In Washington haben die Republikaner es darauf abgesehen, die Trifecta der Demokraten zu brechen, indem sie eine oder beide Kammern des Kongresses gewinnen. In Schlachtfeldstaaten versuchen die Demokraten, anfällige Gouverneure zu verteidigen und entscheidende Abstimmungswettbewerbe zu gewinnen, die sich in zukünftigen Wahlkämpfen als entscheidend erweisen könnten.

Auf dem Weg zum Wahltag wollten beide Parteien auch ihre Reihen gewählter Beamter sowohl im Kongress als auch darüber hinaus diversifizieren. Die Republikaner waren begeistert, ihre Liste weiblicher Gouverneure zu erweitern und mehr Latino-Mitglieder in das US-Repräsentantenhaus zu wählen. Die Demokraten strebten eine Ausweitung der Zahl schwarzer US-Senatoren und einen Durchbruch für die LGBTQ-Vertretung in den Büros des Gouverneurs an. Beide Parteien versuchten auch, ihre ersten Kongressabgeordneten der Generation Z – die nach 1996 Geborenen – willkommen zu heißen.

Die Wahlergebnisse treffen immer noch ein, und viele Rennen werden tagelang, wenn nicht sogar wochenlang nicht ausgetragen. Aber fürs Erste ist hier ein Blick auf die Kandidaten, die CNN-Projekte in den Midterms 2022 Geschichte schreiben werden.

Diese Liste wird aktualisiert, sobald weitere Gewinner prognostiziert werden.

AL-SEN: Die Republikanerin Katie Britt wird die erste gewählte Senatorin aus Alabama sein, CNN-Projekte, die ein offenes Rennen um die Nachfolge ihres ehemaligen Chefs, des pensionierten GOP-Senators Richard Shelby, gewinnt. Britt ist ein ehemaliger CEO des Business Council of Alabama und war bei den Parlamentswahlen in dem tiefroten Bundesstaat die klare Favoritin. Zwei Frauen haben Alabama zuvor im Senat vertreten, aber beide wurden ernannt, um freie Stellen zu besetzen.

FL-10: Der Demokrat Maxwell Frost wird das erste Mitglied der Generation Z sein, das in den Kongress gewählt wird, CNN-Projekte, und gewinnt den offenen Sitz für Floridas 10. Kongressbezirk. Generation Z bezieht sich auf diejenigen, die nach 1996 geboren wurden. Frost wird Nachfolger des Demokraten Val Demings, der den Sitz geräumt hat, um für den Senat zu kandidieren.

OK-SEN: Der Republikaner Markwayne Mullin wird der erste indianische Senator aus Oklahoma seit fast 100 Jahren sein, CNN-Projekte, der die Sonderwahl als Nachfolger von GOP-Senator Jim Inhofe gewinnt, der im Januar zurücktritt. Mullin, ein Mitglied der Cherokee Nation, vertritt derzeit den 2. Kongressbezirk des Staates. Der Demokrat Robert Owen, ebenfalls Mitglied der Cherokee Nation, vertrat Oklahoma von 1907 bis 1925 im Senat.