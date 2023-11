Reba McEntire ist nicht die einzige Country-Musik-Queen, die Hallo sagt Die Stimme.

Legendärer Sänger Wynonna Judd wird der Gesangswettbewerbsreihe als Mega-Mentor der 24. Staffel beitreten, gab NBC am 31. Oktober bekannt.

Der Grammy-Gewinner wird Trainer begleiten Niall Horan, John Legend, Gwen Stefani und McEntire als Mentor für die verbleibenden Künstler, die es durch die Battle Rounds geschafft haben, bevor am 6. November die Dreier-Knockouts beginnen. Und laut einer neuen Promo hat Judd einige einzigartige – und urkomische – Tipps für die Teilnehmer.

„Drück deinen Hintern“, sagt der in die Country Music Hall of Fame aufgenommene Kandidat einem Hoffnungsträger während der Proben. „Das mache ich, wenn ich hohe Töne treffe.“

Eine überraschte Legende antwortet: „Wir bekommen hier Edelsteine!“

Judds Neuzugang in der Serie folgt darauf, dass sein Landsmann McEntire der Serie beitritt, um seinen langjährigen Kollegen zu ersetzen Stimme Trainer Blake Shelton, der Anfang des Jahres nach sage und schreibe 23 Spielzeiten ausschied. Und als erfolgreichster Trainer in der 12-jährigen Geschichte des Wettbewerbs mit neun Champions auf dem Buckel hatte der „God’s Country“-Sänger volles Vertrauen in seinen Nachfolger.