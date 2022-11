Lernen Sie das Team hinter CNNs berühmter „Magic Wall“ kennen

Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte erschien ursprünglich im Newsletter „Inside CNN“. Erstellen Sie ein kostenloses CNN-Konto, um auf diesen wöchentlichen Newsletter und vieles mehr zuzugreifen.





CNN

—



John King von CNN ist zum Synonym für die „Magic Wall“ geworden, ein Touchscreen-Display, das am Wahlabend eine große Auswahl aktueller Abstimmungsdaten anzeigt. Seine unglaublich schnelle Aufschlüsselung dieser Daten und sein breites Wissen über das gesamte politische Spektrum haben die Aufmerksamkeit vieler Nachrichtenorganisationen, Fans in sozialen Medien und sogar Late-Night-Moderatoren auf sich gezogen.

Aber hinter der Kamera steht ein ganzes Team von Experten, die die technische Magie erschaffen, die King und andere Korrespondenten im Live-Fernsehen präsentieren.

Wir haben mit den Produzenten und Designern gesprochen, die die Daten hochladen und die Grafiken erstellen, die die Magic Wall antreiben, um zu erfahren, wie sich die Technologie in den letzten Wahlzyklen entwickelt hat – und auf welche neuen Funktionen wir uns während der Midterms 2022 freuen können.

Hier ist ein Teil unseres Gesprächs, bearbeitet für Länge und Klarheit:

David Reisner, leitender Produzent: Das war, bevor die Leute iPhones in der Tasche hatten, richtig? Das war damals eine völlig neue Technologie, gepaart mit dem Versuch, dieses visuelle Geschichtenerzählen von sehr, sehr dichten, schweren Daten zu programmieren, mit denen wir seit Jahren vertraut sind – aber so erstellt, dass es interaktiv und eine Erweiterung davon war John Kings enormes politisches Wissen zu dieser Zeit. Die Frage war also, wie können wir den Brain-Dump mit all dem Wissen, das er hat, aufschlüsseln? Er war in der Lage, in den 80er Jahren eine Vorwahl in Cuyahoga County so auszurufen (Schnappschüsse), jetzt können wir einfach schnell darauf klicken und der Welt zeigen, wie überzeugend das ist.

John Murphy, leitender Produzent: Ein Beispiel wäre der sogenannte Replay-Modus. Vor 2020 zeigte die Wand nur die letzten Stimmenzählungen. Im Jahr 2020, zwischen der Pandemie und der Reihenfolge der Stimmenauszählung, wussten wir, dass die Ergebnisse länger als gewöhnlich dauern würden und Staaten von Rot zu Blau oder umgekehrt wechseln könnten, je nachdem, ob Staaten zuerst Briefwahlzettel oder persönliche Stimmzettel gezählt haben . Dadurch entstanden die sogenannten blauen Luftspiegelungen und roten Luftspiegelungen. Wir brauchten eine Möglichkeit für die Wand, 24 oder 48 Stunden zurückzugehen, um zu zeigen, wie sich die Zählungen geändert hatten, und um zu erklären, warum das passiert war – also haben wir in etwa vier Wochen ein System gebaut, um genau das zu tun.

Pallavi Reddy, leitender Direktor: Die Herausforderung besteht darin sicherzustellen, dass wir mit den Handlungssträngen und der Politik von heute Schritt halten. Aber gleichzeitig liegt darin eine Einfachheit. Die Magic Wall ändert sich nicht; es zeigt Ihnen immer Wahldaten und -fakten. Und das macht es zu einem wirklich starken Teil dessen, was wir für die Wahlnacht verwenden. Unabhängig davon, was in der politischen Sphäre passiert, es geht einfach immer um Wahldaten und wo sie gerade stehen und wie wir unsere Zuschauer mit genau diesen Daten und sonst nichts informieren.

Billy Holbert, leitender Produzent: Wir sagen immer gerne, wenn John King ein Jazzmusiker wäre, dann ist dies sein Instrument. Wir entwickeln dieses Tool, um mit ihm Schritt zu halten und einen Schritt voraus zu sein – das ist immer unsere Herausforderung. Die Präsidentschaftsdaten im Tool selbst reichen also bis ins Jahr 1980 zurück. Wir können Ihnen zeigen, wo und wie die Leute für Jimmy Carter oder Ronald Reagan gestimmt haben, bis hinunter zur Bezirksebene. 2014 musste das alles noch manuell konvertiert und hochgeladen werden. Pallavi und ich verbrachten eine ganze Weile damit und bekamen unterwegs einen Karpaltunnel.

Caroline Tounget, Produzentin: Wir schlagen auf so ziemlich jedes Teil dessen, was diese magische Wand kann – und vielleicht noch mehr –, damit wir wissen, dass wir alles getan haben, was John tun könnte, bevor es ihn vor den Kameras erreicht.

Zunge: Es gibt Dinge, die als „demografische Schichten“ bezeichnet werden und die wir während der Wahlen 2020 in die Magic Wall eingebaut haben, um nicht nur demografische Daten zu zeigen – etwa, wo sich die schwarze oder hispanische Wählerpopulation befinden könnte – sondern auch Dinge wie, wo die Covid-Konzentration wirklich hoch ist und wie das so ist Die Daten haben sich im Laufe der Monate weiterentwickelt.

Lauren Holt, Produzentin: Eine große Sache, mit der wir dieses Jahr viel Zeit verbracht haben, ist, dass es eine völlig neue Karte mit neuen Distrikten (Kongress) gibt, weil die Volkszählung einer Neuzählung unterzogen wurde. Eine coole neue Funktion, die in diesem Jahr der neuen Bezirke großartig sein wird, ist unser Tool für Kongressbezirke nach Bezirken. In jedem Hausrennen und jedem Distrikt wird John (King) in der Lage sein, sich einzuwählen und das dann noch weiter in kleinere Teile zu zerlegen – was auf Kreisebene ist.

Im Gegensatz zu jedem anderen Jahr, in dem Sie nur eine einzige Farbe sehen würden, die den führenden Kandidaten darstellt, können Sie jetzt eine Aufschlüsselung der Grafschaften sehen, wer in welcher Grafschaft führt. Das gibt einen viel kontextbezogeneren Blick auf die Ergebnisse als nur die beiden Zahlen in der obersten Zeile.

Holt: Es gibt so viele Geschichten, die in Daten verwurzelt sind, und die Fähigkeiten der Magic Wall können außerhalb von Wahlen und Politik angewendet werden – sei es im Zusammenhang mit dem Klima oder der Wirtschaft. Die Welt läuft sehr stark auf Daten. Ich denke, viele Leute haben das im Jahr 2020 erkannt, als Covid passierte und alle plötzlich auf das Datenvisualisierungs-Dashboard der CDC aufmerksam wurden.

Reddy: Ich würde dies gerne in die Hände unserer Zuschauer legen, damit sie John King oder Phil Mattingly in der Wahlnacht an der Magic Wall sehen und auch in die Handlungsstränge eintauchen können, die für sie als Zuschauer wichtig sind. Sie können sich diese Informationen selbst besorgen und zu Hause Ihr eigener John King sein.

Dies ist keine Touchscreen-Technologie. Das ist Datenvisualisierung. Je mehr Visualisierungen Sie auf Daten anwenden können, desto besser wird unsere Berichterstattung, desto besser unsere Datenanalyse, desto besser können wir unseren Zuschauern Kontext geben. Und je mehr wir das in die Hände unseres Publikums legen können – digital oder TV oder was auch immer – desto besser ist es für uns alle.