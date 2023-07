Beschriftung umschalten J. David Ake/AP

Colleen Shogan liebt es, von Dokumenten umgeben zu sein. Die umgängliche ehemalige Politikwissenschaftsprofessorin steht in ihrem sonnendurchfluteten Büro neben dem Originalexemplar der gemeinsamen Resolution, die der Kongress 1919 verabschiedete, um den 19. Verfassungszusatz zu genehmigen, der Frauen das Wahlrecht einräumte.

„Es ist ein Sinnbild für die 80 Jahre, die es gedauert hat, bis wir diesen Punkt erreicht haben“, sagt Shogan.

Das Dokument können Sie hier einsehen:

Shogan ist die erste Frau, die jemals zur Nationalarchivarin ernannt wurde. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Geschichte der Nation – anhand ihrer Dokumente – erhalten bleibt. Die Archive enthalten 13.5 Milliarde Aufzeichnungen. Alles von der Verfassung über den 19. Verfassungszusatz bis hin zu den Papieren, die Ihr Großvater möglicherweise eingereicht hat, um der US-Armee beizutreten.

Shogan wuchs in einem Arbeiterviertel etwas außerhalb von Pittsburgh auf. Sie war eine College-Studentin der ersten Generation. Sie wurde Professorin, dann Mitarbeiterin des Senats und schließlich stellvertretende Direktorin des Congressional Research Service. In ihrer Freizeit verschlang sie Kriminalromane.

„Es sind Rätsel, und ich löse gerne Rätsel“, sagt Shogan. Lösen Sie sie nicht nur, sondern schreiben Sie sie. Seit 2015 hat Shogan im Rahmen ihrer Washington Whodunit-Reihe acht Kriminalromane veröffentlicht. Sie sind alle an Orten angesiedelt, an denen sie gearbeitet hat, mit Titeln wie „ Diebstahl in der Bibliothek, Mord im Haus, Und Messerstecherei im Senat.

„Sie erschafft in jedem ihrer Bücher eine Welt“, sagte Jennifer McCord, Herausgeberin von Shogan, gegenüber NPR. McCord sagt, die lebendigen Schauplätze hätten sie überhaupt erst an Shogans Schreiben interessiert.

McCord wird jedoch eine Weile nicht mit Shogan zusammenarbeiten. Shogan hält sich mit dem Schreiben von Mordromanen zurück, während sie als Nationalarchivarin arbeitet. Vielleicht ist die Rolle umstritten genug, ohne dass sie Senatoren tötet.

Die Aufgaben des Nationalarchivs erregten im vergangenen Herbst landesweite Aufmerksamkeit. Nur drei Tage nach Shogans offizieller Nominierung durchsuchte das FBI das Haus des ehemaligen Präsidenten Trump auf der Suche nach Dokumenten, die am Ende seiner Präsidentschaft sicher archiviert werden sollten.

Das Ergebnis war eine intensive Prüfung während der beiden Anhörungen zur Nominierung Shogans im November 2022 und im Februar dieses Jahres, obwohl sie erst nach ihrer Bestätigung im Mai über die Einzelheiten der Dokumentenfälle informiert werden konnte. Stattdessen wurden Shogan Fragen gestellt wie: „Sie haben auf Twitter gepostet, dass Sie die Aufhebung der Maskenpflicht für Kinder, auch für Kinder unter fünf Jahren, beklagen. Erinnern Sie sich an diesen Beitrag?“ von Senator Josh Hawley aus Missouri.

Shogan nimmt das alles gelassen. In ihrem Büro zeigt sie einem Reporter ein weiteres bedeutendes Dokument aus der umfangreichen Sammlung des Archivs. Es ist Gerald Fords Begnadigung von Richard Nixon aus dem Jahr 1974 (Sie können es unten vollständig sehen). „Wir könnten uns viel auf unsere Probleme und die Missetaten unserer Führer konzentrieren“, erzählt sie mir, „aber hier ist ein Beispiel von jemandem, der versucht, nicht nur an seine unmittelbare Zukunft zu denken, sondern auch daran, was für das Land am besten wäre.“

Dokumente dokumentieren und erinnern uns an andere spaltende Zeiten, die die Vereinigten Staaten durchgemacht haben, und an alles, was die Amerikaner daraus lernen können.