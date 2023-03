Leraar Virginia naar verluidt neergeschoten door 6-jarige leerling vertelt NBC dat ze ‘positief probeert te blijven’ in eerste interview sinds opname

CNN

De lerares van de eerste klas die naar verluidt werd neergeschoten door een 6-jarige student in haar klaslokaal in Newport News, Virginia, heeft zich voor het eerst sinds het incident in januari uitgesproken en in een interview met NBC gezegd dat ze heeft geprobeerd “te blijven” positief.”

“Ik heb het goed gedaan. Het was een uitdaging’, vertelde Abigail Zwerner in een interview aan NBC’s Savannah Guthrie, meer dan twee maanden nadat de schietpartij op Richneck Elementary School op 6 januari haar in het ziekenhuis had achtergelaten met schotwonden aan de hand en borst.

“Sommige dagen zijn niet zo goede dagen waarop ik niet uit bed kan komen”, vertelde Zwerner aan NBC. “Sommige dagen zijn beter dan andere waarop ik uit bed kan komen en mijn afspraken kan halen. Maar door door te maken wat ik heb meegemaakt, probeer ik positief te blijven.”

Zwerner werd vorige maand ontslagen uit het ziekenhuis, bevestigde een ziekenhuiswoordvoerder. De lerares heeft sinds de schietpartij vier operaties ondergaan, meldde NBC, meest recent aan haar hand, die Zwerner nog steeds niet volledig kan gebruiken.

De jongen die naar verluidt Zwerner neerschoot, zal niet strafrechtelijk worden vervolgd, vertelde Newport News Commonwealth’s advocaat Howard Gwynn eerder deze maand aan CNN-partner WTKR.

De familie van de student heeft een verklaring vrijgegeven waarin staat dat de jongen een “acute handicap” heeft en onder een zorgplan viel dat een ouder verplichtte om met hem naar school te gaan, hoewel hij op de dag van de schietpartij zonder begeleiding was. “We zullen de rest van ons leven spijt hebben van onze afwezigheid op deze dag”, aldus de verklaring.

Twee dagen voor de schietpartij zou de student Zwerner’s mobiele telefoon hebben “gegooid” en kapot hebben gemaakt en tegen begeleidingsadviseurs hebben gevloekt, wat ertoe heeft geleid dat hij voor een dag is geschorst, volgens een juridische kennisgeving die door de advocaat van Zwerner naar de Newport News School Board is gestuurd en die ook informeerde ambtenaren over het plan van de leraar om een ​​rechtszaak aan te spannen tegen schoolbestuurders.

Na de schorsing van een dag keerde de student terug naar het klaslokaal van Zwerner en schoot haar neer, aldus het document.

De advocaat van Zwerner, Diane Toscano, beweerde dat bezorgde leraren en werknemers op de dag van de schietpartij drie keer de beheerders hadden gewaarschuwd dat de student een pistool had en mensen bedreigde. Toscano beweerde dat de beheerders “niet hadden gehandeld” ondanks “kennis van dreigend gevaar”.

Het schooldistrict weigert commentaar te geven op de mogelijke rechtszaak.

De gevolgen van het incident waren snel, kregen harde kritiek van ouders en brachten het schoolbestuur ertoe om te stemmen om hoofdinspecteur George Parker III te verdrijven. De assistent-directeur van Richneck Elementary, Ebony Parker, nam twee weken na de schietpartij ontslag en de directeur, Briana Foster Newton, werd overgeplaatst naar een andere school, hoewel het district niet zei waar.

Pamela Branch, een advocaat van Newton, heeft gezegd dat de voormalige directeur niet op de hoogte was van het wapen op de school.

“Feit is dat degenen die wisten dat de student die dag mogelijk een pistool in huis had, dit helemaal niet aan mevrouw Newton hebben gemeld”, zei Branch.

Het schooldistrict vertelde eerder aan CNN dat het geen commentaar kon geven of Newton of iemand anders op de hoogte was gebracht van een mogelijk wapen op de campus, omdat dat deel uitmaakt van een lopend onderzoek.