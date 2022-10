Leon Goretzka – Kampf um Stammplatz | Sport | DW

Nach dem Schlusspfiff saß er fassungslos auf der Bank und starrte minutenlang geradeaus. Der FC Bayern hatte im wichtigsten Duell der Saison den Sieg verschenkt und er, Leon Goretzka, der den deutschen Rekordmeister auf die vermeintliche Siegesspur geführt hatte, war sichtlich bestürzt.

„Ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Einerseits müssen wir das 3:0 machen, weil wir zu leichtsinnig mit unseren Chancen umgegangen sind“, sagte der defensive Mittelfeldspieler dem WDR. „Die andere Option ist dann einfach besser zu verteidigen. Das haben wir beide nicht geschafft.“

Dabei hatte alles so gut begonnen. Er, ein Kind aus dem Ruhrgebiet, früher bei Bochum und dann bei Schalke, spielerisch und mit der Rivalität zu Dortmund aufgewachsen, stand in der Startelf und brachte die Bayern nach rund einer halben Stunde in Führung.

„Die Auswärtsspiele in Dortmund sind immer die besten, weil hier immer eine besondere Atmosphäre herrscht“, sagte Goretzka nach dem Spiel bei Sky. Natürlich müsse man aufpassen, die Fans nicht zu sehr zu provozieren, sagt Gortzeka.

Jamal Musiala hatte Goretzka vor dem Strafraum im Auge behalten. Er zögerte nicht und schoss flach ins Eck (33. Minute). Es war die erste Torchance der Bayern, die effektiv und gefühllos genutzt wurde.

Goretzka aktuell ohne Stammplatzgarantie

Für Goretzka war dieses 23. Bayern-Tor ein sehr wichtiges. Denn nach einem verletzungsgeplagten Jahr hat er sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft seinen unangefochtenen Stammplatz verloren. Der 27-Jährige hatte bereits Anfang des Jahres Probleme mit der Patellasehne im linken Knie.

Damals wurde entschieden, die Verletzung konservativ zu behandeln. Als es während der Vorbereitungszeit im Sommer erneut zu Problemen kam, war eine Operation nicht mehr zu vermeiden. „Der Zustand ist gerade für ihn unerträglich. Er will spielen“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann damals.

Leon Goretzka und sein erfolgreicher Torschuss in der 33. Minute

Goretzka verpasste die ersten Bundesligaspiele, er durfte am fünften Spieltag gegen Union Berlin nur die letzten fünf Minuten spielen. Nun muss er sich im starken Kader des Rekordmeisters erneut beweisen. Das gelang ihm zuletzt mit zwei Assists in der Champions League gegen Pilsen eindrucksvoll, bei seinem erst dritten Start in dieser Saison. „Es liegt in meiner DNA und auch in der der anderen Jungs, dass sie auf dem Platz stehen wollen. Das ist mein Anspruch, das habe ich klar gemacht.“

Goretzkas Qualitäten: torgefährlich, Gegenpressing, Strafraumspiel

Nagelsmann weiß um die Qualitäten seiner Nummer acht. Laut seinem Trainer zeichneten ihn sein „Box-to-Box“-Spiel, sein „gutes Gegenpressing“ und das „gefährliche Tor im Sechzehner“ aus.

Genau das hat er im wichtigen Spiel gegen Dortmund gezeigt – unter strenger Beobachtung von Bundestrainer Hansi Flick, der das Spiel live im Stadion verfolgte. Allerdings sah er auch, dass Goretzka am Ende des Spiels die Kräfte ausgingen und er einige Fehlpässe machte und die Bayern – trotz eines weiteren Treffers von Leroy Sané (53. Minute) – durch Moukokos Tor (75.) und Anthonys Ausgleichstreffer Modeste ( 90+5) sorgten für den Sieg.

90. + 5. Minute: Anthony Modeste köpft den Ball ins Bayern-Tor zum 2:2

„Insgesamt haben wir gut gespielt, den Gegner komplett dominiert, aber am Ende nicht konstant gespielt“, sagte Goretzka.

Goretzka fehlt es noch an Kondition und Spielpraxis. Er kann es jedoch relativ schnell wiedererlangen. Immerhin hat ihm das Tor wieder ein Stück Selbstvertrauen gegeben – und das braucht er dringend, um nicht nur beim FC Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft Stammspieler zu werden. In nur sechs Wochen beginnt die WM in Katar.