De eerste verdediging van de weltergewichttitel van Leon Edwards was redelijk comfortabel, volgens de scorekaarten van de juryleden.

‘Rocky’ kreeg een punt in mindering in de derde ronde van zijn trilogiegevecht met Kamaru Usman bij UFC 286 – maar het veranderde niets voor twee van de drie vechtofficials.

Getty Edwards won bij meerderheidsbesluit

De twee juryleden die het gevecht met 48-46 in zijn voordeel scoorden, lieten Edwards de eerste paar rondes winnen tegen de man die hij afgelopen augustus venijnig knock-out sloeg tijdens UFC 278.

David Lethaby, de rechter die het gevecht met 47-47 scoorde, gaf ‘The Nigerian Nightmare’ de tweede ronde en had de zaken nog voordat de scheidsrechter controversieel een punt afnam van de Britse kampioen

Usman wist een takedown veilig te stellen in de derde frame, maar kon Edwards niet op de grond houden. Herb Dean besloot echter dat de favoriet van de Britse fan illegaal het hek gebruikte om weer op de been te komen en nam vervolgens een punt van hem af.

Lethaby en een andere rechter scoorden ronde drie 10-8 in het voordeel van Usman, terwijl de andere rechter het weltergewicht duo-niveau had vanwege de puntenaftrek.

Ben Catlidge liet Usman voor het eerst een ronde winnen – op zijn kaart – in de vierde, maar Chris Lee en Lethaby dachten allebei dat Edwards genoeg deed om dat vijf minuten durende deel van het gevecht te winnen.

Alle drie de mannen scoorden de laatste ronde voor Edwards, die een unanieme beslissing zou hebben gewonnen van zijn grootste rivaal als de scheidsrechter geen punt van hem had afgepakt.

UFC-instagram Twee van de drie juryleden scoorden het gevecht in zijn voordeel – zelfs met een puntenaftrek

Getty De UFC 286-scorekaarten zorgden voor wilde feesten bij iedereen in de O2 Arena

Achteraf gezien deed de 31-jarige het verliezen van een punt er niet echt toe, aangezien de eindscores 48-46, 48-46 en 47-47 waren en zijn status als het beste weltergewicht in MMA versterkte.

Tijdens zijn interview na het gevecht toonde Edwards interesse in het verdedigen van zijn riem tegen Gilbert Burns of Jorge Masvidal die volgende maand vechten bij UFC 287 in Miami.

Dana White heeft echter andere plannen. De UFC-president onthulde tijdens zijn persconferentie na het gevecht dat Colby Covington de volgende titel zal krijgen nadat hij over de vijver is gevlogen om de back-upvechter te zijn voor het UFC 286-hoofdevenement.

Edwards houdt vol dat een gevecht met Covington geen zin heeft, omdat ‘Chaos’ niet meer heeft gevochten sinds hij vorig jaar Masvidal versloeg tijdens UFC 272 en hij hoopt dat hij de kans krijgt om zijn volgende tegenstander te kiezen.

Hij zei backstage bij UFC 286: “Ik weet niet hoe dat logisch is.

“(Covington) heeft al meer dan anderhalf jaar niet gevochten. Zat buiten. Niet gewond. Ik snap niet hoe hij gewoon naar binnen glijdt voor de wereldtitel terwijl er andere jongens in de divisie actief zijn en vechten. Niet buiten zitten.

‘Ik ben nu de koning. Ik heb mijn zin verdiend, dus ik heb het gevoel dat ik moet beslissen wie de volgende is.”