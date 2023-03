Leon Edwards schokte vorig jaar de wereld toen hij van een achterstand kwam om Kamaru Usman, de langdurige kampioen weltergewicht, knock-out te slaan bij UFC 278.

Rocky had een grote achterstand op de scorekaarten op weg naar de laatste ronde van zijn weltergewichttitelgevecht tegen Usman, die hem versloeg toen ze zeven jaar eerder voor het eerst vochten.

Edwards schakelde de Usman in augustus uit en werd UFC-kampioen weltergewicht

Tegen alle verwachtingen in landde Edwards een fotogenieke hoofdschop met slechts enkele seconden te gaan om de voormalige pond-voor-pond-koning koud te maken en slechts de tweede Britse kampioen in de UFC-geschiedenis te worden.

UFC-commentator en populaire podcaster Joe Rogan noemde de one-shot KO van de Engelsman ‘de beste knock-out aller tijden’ en het is moeilijk om het met hem oneens te zijn.

De meestal zachtaardige vechter uit Birmingham kwam na het gevecht tot leven toen hij een van de meest memorabele UFC-interviews aller tijden gaf.

‘Jullie twijfelden allemaal, zeiden dat ik het niet kon. Kijk nu naar me! Pond voor pond. Hoofdschot. Dood. Dat is het, ‘zei Edwards tijdens zijn inmiddels beroemde toespraak na het gevecht.

Daarvoor channelde de 31-jarige UFC-superster Conor McGregor tijdens zijn onmiddellijke viering na het uitschakelen van Usman bij UFC 278.

Edwards sprong eerst in de kooi om het te vieren met zijn teamgenoten en de fans in de arena voordat hij de achthoek weer betrad en zijn best deed ‘Billionaire Strut’ terwijl zijn tegenstander bewusteloos op de grond lag.

Rocky paradeerde als McGregor bij UFC 278

Notorious maakte de 'Billi Strut' beroemd op het hoogtepunt van zijn UFC-carrière

Notorious maakte de strut beroemd tijdens het hoogtepunt van zijn UFC-carrière, maar gaf toe dat hij de zet had gestolen die tientallen jaren geleden voor het eerst werd geperfectioneerd door WWE-hoofdhoncho Vince McMahon toen hij in de worstelwereld stapte.

De voormalige UFC-kampioen met twee gewichten was lovend over Edwards in de onmiddellijke nasleep van zijn titelwinst in augustus en was er enkele maanden later nog steeds enthousiast over.

Nadat het was onthuld, werd Edwards schokkend weggelaten uit de shortlist voor BBC’s Sports Personality of the Year, McGregor ging naar sociale media om erop te staan ​​dat hij alle prijzen in 2022 verdient.

Hij twitterde: “Stop de onzin “comeback” van het jaar, dit is ALLES van het jaar! Geen bar. De timing van commentaar.

“De timing van het gevecht. Het schot zelf. De KO. De gevolgen. De post-speech. Pond voor pond hoofdschot. Dood! Dit leeft voort!”

McGregor en Edwards zijn op dit moment misschien bevriend met elkaar, maar ze kunnen in 2023 rivalen worden.

@thenotoriousmma – instagram McGregor mikt op de titel van Edwards nadat hij in 2022 flink was opgezwollen

UFC De Britse UFC-kampioen zal naar verwachting UFC 286 headlinen, maar heeft momenteel geen tegenstander

Mystic Mac bereidt zich momenteel voor op zijn langverwachte comeback-gevecht en heeft zijn intentie aangekondigd om deel te nemen aan de weltergewichtdivisie.

McGregor heeft niet meer gevochten sinds juli 2021 toen hij een gruwelijke beenblessure opliep, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat hij geschiedenis kan schrijven wanneer hij terugkeert door zijn derde UFC-titel te winnen – met name de 170lb-titel die momenteel in handen is van Edwards.

Ondertussen voltooit Edwards zijn trilogie van gevechten met Usman op UFC 286 in Londen op 18 maart.

Er waren berichten dat Usman worstelde met een handblessure, maar hij is helemaal klaar om te gaan en ze zullen het voor de derde keer terugdraaien met een 1-1 gelijkspel.

De Brit zal hopen dat hij een vergelijkbare knock-out slag kan uitdelen in wat zeker een rauwe O2 Arena zal worden.