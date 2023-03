We hebben deze deals en producten onafhankelijk van elkaar geselecteerd omdat we er dol op zijn, en we denken dat je ze misschien leuk vindt voor deze prijzen. E! heeft gelieerde relaties, dus we kunnen een commissie krijgen als u iets koopt via onze links. Artikelen worden verkocht door de detailhandelaar, niet door E!. Prijzen zijn correct op het moment van publicatie.

De sneakertrends voor het voorjaar van 2023 zijn binnen, en ze zullen je enthousiast maken om eindelijk dat versleten, stoffige en vuile paar uit te wisselen dat je al iets te lang hebt gedragen. Ja, het is tijd om die beproefde sneakers naar de stoeprand te trappen en een nieuw paar in je kast te introduceren.

Hoewel je met sneakers vaak niet fout kunt gaan, zijn er een paar trends waarmee je rekening moet houden bij het kiezen van het perfecte paar voor de lente. Hoewel comfort en veelzijdigheid bovenaan de checklist staan, kan het geen kwaad om speels en stijlvol met je schoenen om te gaan. Van retro-geïnspireerde ontwerpen en stevige hardloopschoenen tot klassieke looks en meer, we gaan terug naar de basis met sneakers, alleen met een meer trendy twist.

Of je nu een sneakerfan bent of niet, onze verzameling van de beste kicks die je voor de lente kunt kopen, zal je streetwear-flair vertienvoudigen. Ga hieronder verder om ze allemaal te shoppen, van New Balance, Nike, ASICS en meer.