De laatste keer dat ik in 2019 op het Mobile World Congress in Barcelona was, waren foldables de nieuwe hotness in town. Samsung had zijn eerste Galaxy Fold aangekondigd – maar niet uitgebracht – en Huawei toonde op de show een eigen opvouwbare tablet – de Mate X. Vier jaar en een pandemie later is Lenovo terug op dezelfde show om een ​​pitch te houden voor een subtiel ander soort toekomst, een waarin zowel laptop- als smartphoneschermen geleidelijk kunnen worden uitgebreid om meer schermruimte te bieden, in plaats van volledig te moeten worden uitgevouwen zoals boeken.

Ik werd getrakteerd op een eerste blik op beide apparaten, die afgelopen oktober voor het eerst door het bedrijf werden geplaagd. Er is een oprolbare laptop en een oprolbare smartphone die Lenovo momenteel brandmerkt als een Motorola-apparaat (Lenovo kocht het telefoonmerk bijna tien jaar geleden in 2014). Maar Lenovo benadrukt dat beide vroege proof of concept-apparaten zijn, en vertegenwoordigers zouden geen van mijn vragen beantwoorden over wanneer ze voor het publiek zouden kunnen worden vrijgegeven, of hoeveel ze zouden kunnen kosten als ze dat doen. Ik kreeg niet eens de kans om de apparaten voor mezelf vast te houden.

Maar beide bieden een interessante blik op hoe veranderende schermen de toekomst van zowel telefoons als laptops kunnen beïnvloeden, en benadrukken de soorten functionaliteit die mogelijk zouden kunnen zijn als je eenmaal het idee van een scherm als een vast, plat object achter je laat.

Opgerold zou je denken dat het apparaat van Lenovo een gewone laptop was. De allerbelangrijkste schakelaar die het uitschuifbare display bedient.

Voordat we ingaan op de kenmerkende functie van de conceptlaptop, is het de moeite waard erop te wijzen hoe bescheiden het apparaat eruitziet voordat het scherm uitrolt. Lenovo had het apparaat naast zijn andere laptops in een vergadersuite staan, en geen enkele van de ongeveer twaalf aanwezige journalisten had door dat het iets anders was dan een standaard ThinkPad. In zijn niet-uitgebreide vorm heeft het een normaal ogend 12,7-inch scherm met een beeldverhouding van 4: 3.

Dat verandert allemaal met een kleine schakelaar aan de rechterkant van het chassis, waarna je enkele motoren hoort zoemen en het scherm naar boven schuift. Die schakelaar zorgt ervoor dat een paar motoren in de laptop in actie komen en het scherm onder het toetsenbord van de laptop vandaan trekken om het min of meer verticaal voor je op te hijsen. Het is een weliswaar traag proces op dit conceptapparaat (volgens onze beelden lijkt het iets meer dan tien seconden te duren om volledig uit te rekken), maar uiteindelijk blijft er een bijna vierkant 15,3-inch scherm over met een beeldverhouding van 8:9.

Het is alsof je twee 16:9-beeldschermen op elkaar hebt staan

Het apparaat doet denken aan LG’s mooie (en oogverblindend dure) oprolbare tv die is ontworpen om weg te rollen als je hem niet gebruikt. Alleen in het geval van Lenovo rolt het scherm naar beneden in het toetsenbord van de laptop in plaats van in een kleine doos, en het kan ook niet helemaal wegrollen. Eenmaal volledig uitgeklapt, heeft het laptopscherm van Lenovo een kleine vouw waar het scherm oorspronkelijk onder het toetsenbord verbogen was. Maar nogmaals: het is een prototype.

Qua resolutie is het scherm 2024 x 1604 wanneer het in de kleine modus staat, en 2024 x 2368 wanneer het volledig is uitgeschoven. Dus, in theorie althans, redelijk bruikbaar zonder het scherm volledig uit te hoeven rekken. Het scherm wordt geleverd door Sharp, dat ook het bedrijf is waarmee Lenovo samenwerkte aan zijn ThinkPad X1 opvouwbare laptops. Display-concurrent Samsung Display heeft ook aangekondigd samen met Intel te werken aan oprolbare laptopschermen, maar het prototype leek geen toetsenbord te hebben.

De laptop ziet er een beetje bizar uit als hij volledig is uitgeschoven.

Wanneer volledig uitgerold, heeft de oprolbare laptop van Lenovo een vreemd hoog scherm met een beeldverhouding van 8: 9, wat volgens het bedrijf is alsof je twee 16: 9-schermen op elkaar hebt staan. Het is niet anders dan de Yoga Book 9i met twee schermen die we op CES hebben uitgeprobeerd en die in juni wordt uitgebracht. Het is een vormfactor die nuttig kan zijn voor iedereen die moeite heeft om op een enkel klein laptopscherm te werken en heeft overwogen een extern scherm (of zelfs een iPad) te kopen om als draagbare tweede monitor te werken.

Lenovo denkt dat zo’n groot scherm nuttig kan zijn voor zowel kantoorpersoneel als creatieve professionals, omdat het alles biedt, van meer coderegels tot meer cellen in een spreadsheet, of – voor mij persoonlijk – de mogelijkheid om op de onderste helft van het scherm te schrijven terwijl notities en bronnen zichtbaar blijven in de bovenste helft. Veel mensen gebruiken graag verticale monitoren met hun desktop-pc’s, en Windows heeft er geen probleem mee om vensters boven en onder elkaar te stapelen.

Als het niet is uitgeschoven, is het een opmerkelijk normaal ogend apparaat. Het daadwerkelijk verlengen van het scherm duurde een paar lange seconden.

Ondanks hoe gepolijst het apparaat er in onze demo uitzag, is Lenovo duidelijk nog lang niet klaar om zijn oprolbare concept uit te brengen als een apparaat dat klaar is voor de consument. Ik vroeg naar duurzaamheid, en Lenovo zei alleen dat het streeft naar 20.000 tot 30.000 rollen, hetzelfde aantal als zijn opvouwbare ThinkPad X1 (ik geef toe dat dit niet veel klinkt vergeleken met de honderdduizenden vouwen die opvouwbare smartphones worden meestal beoordeeld op, maar ik denk dat je een laptop minder regelmatig uitvouwt en opvouwt gedurende een werkdag). Het bedrijf wilde niet zeggen hoeveel rollen het prototype momenteel kan overleven.

Ik had ook vragen over het gewicht en de levensduur van de batterij. Lenovo wilde me niet vertellen hoeveel de laptop weegt, en ik mocht hem niet zelf ophalen (geloof me, ik vroeg het). Idealiter zou je willen dat dit ding zowel lichter is dan het meenemen van een laptop plus een draagbare monitor, net zoals compacter zijn, maar we zullen moeten afwachten op het eerste punt. En blijkbaar trekt het afrolmechanisme van de oprolbare laptop een paar watt aan stroom terwijl hij in beweging is, wat niet ideaal klinkt in een tijd waarin de batterijen van veel laptops nog steeds moeite hebben om een ​​dag lang te gebruiken.

Dat gezegd hebbende, Lenovo is een van de weinige laptopfabrikanten die daadwerkelijk een opvouwbare laptop heeft uitgebracht, wat me enig vertrouwen geeft dat het oprolbare concept ooit werkelijkheid zou kunnen worden. De originele ThinkPad X1 Fold kwam uit in 2020 en vorig jaar werd een model van de tweede generatie aangekondigd – hoewel het nog niet op de markt komt nadat het de verzenddatum van november heeft gemist.

Uitgerold heeft het toestel een 6,5-inch 22:9-display.

van Lenovo ander oprolbaar apparaat dat op MWC wordt gedemonstreerd, is een Motorola-smartphone. We hebben tal van bedrijven gezien, waaronder Samsung Display, Oppo, TCL en zelfs LG (RIP) die door de jaren heen oprolbare conceptapparaten in verschillende ontwikkelingsstadia hebben laten zien, maar we moeten de technologie nog zien doorbreken in een consumentenapparaat.

Net als een opvouwbare smartphone is het idee dat een oprolbare smartphone klein kan zijn als je hem draagbaar wilt hebben, en groot als je meer scherm nodig hebt om de klus te klaren. Bij de telefoon van Lenovo – die het Motorola-oprolbare smartphoneconcept wordt genoemd – gaat het erom een ​​klein vierkantje van een scherm te nemen en het langer te maken. Het is bijna als een opvouwbare klaptelefoon, maar zonder een secundair omslagscherm omdat het de hele tijd hetzelfde scherm is.

Wanneer alles netjes opgerold is, biedt Lenovo’s Motorola rollable een 5-inch scherm met een beeldverhouding van 15:9. Vervolgens, met een kleine dubbele tik op een zijknop, ontvouwt het scherm zich om je een opmerkelijk groot 6,5-inch scherm te geven met een beeldverhouding van 22: 9.

Op zijn meest compacte manier is het oprolbare scherm 5 inch, van hoek tot hoek. Het oprolbare scherm krult rond de achterkant van het apparaat en kan als secundair scherm werken.

Lenovo haalt veel kilometers uit dit eenvoudig ogende ontwerp. Er zijn voor de hand liggende use-cases, zoals het kunnen bekijken van een video met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder zwarte balken, of een groter scherm krijgen als je een e-mail wilt schrijven. Het idee van Lenovo is dat de telefoon het scherm automatisch aanpast aan verschillende apps, en het hoopt dat gebruikers met de definitieve versie kunnen aanpassen hoe groot ze het scherm willen hebben voor elke gebruikssituatie.

Er zijn ook enkele minder voor de hand liggende elementen van het apparaat. Omdat het oprolbare scherm rond de onderkant van de telefoon rolt in plaats van in het chassis te verdwijnen, blijft er een klein secundair scherm op de achterkant zitten als het is opgerold. Softwarefuncties hiervoor zijn onder meer het gebruik ervan als zoeker wanneer u selfies maakt met de achterste camera’s van de telefoon. Lenovo heeft zelfs een functie toegevoegd waarbij het achterdisplay schattige opvallende animaties afspeelt om een ​​kind naar de telefoon te laten kijken als je er een foto van wilt maken. Dat gezegd hebbende, als het omslagscherm op opvouwbare klaptelefoons van bijvoorbeeld Samsung en Oppo iets is om aan voorbij te gaan, kan het een uitdaging zijn om echt nuttige dingen te vinden voor dit soort kleine schermen.

Een andere leuke bijkomstigheid is dat het scherm de selfiecamera en het oortje kan verbergen en naar beneden rolt om ze te onthullen wanneer je belt of een selfie gaat maken.

Net als bij de laptop is het oprolbare smartphoneconcept van Motorola een proof of concept, en er waren veel vragen waar Lenovo geen antwoord op had, zoals hoeveel rollen het scherm kan overleven. Er is geen prijsopgave, en zelfs geen hint over wanneer dit apparaat zou kunnen worden uitgebracht. Ik kreeg niet de kans om het apparaat voor mezelf vast te houden of te gebruiken.

Maar nogmaals, gezien de staat van dienst van Lenovo met opvouwbare telefoons (herinner je je de Razr?), denk ik dat de kans niet nul is dat deze technologie op een dag in een telefoon van het merk Motorola zal verschijnen.

Het oprolbare scherm is erg dun en kan naar beneden worden gerold om een ​​selfiecamera en oortje te onthullen.

In 2019 leek het erop dat opvouwbare telefoons op het punt stonden het volgende grote ding in de wereld van smartphones te worden. Maar vier jaar later voelt het alsof we nog steeds wachten tot deze toekomst een mainstream realiteit wordt. Lenovo zou de eerste zijn om toe te geven dat zijn oprolbare concept-apparaten nog lang niet klaar zijn voor prime time, maar ze bieden een overtuigend argument voor een alternatieve, oprolbare toekomst.