Lenovo – en zijn smartphone-dochter Motorola – is er klaar voor.

Naast een reeks concrete productlanceringen op de MWC-beurs van dit jaar in Barcelona, ​​heeft het bedrijf een paar conceptapparaten onthuld met een soortgelijk thema: een oprolbare Motorola-telefoon en een oprolbare Lenovo-laptop.

Geen van beide heeft een naam, en geen van beide gaat in de uitverkoop, maar ze zijn een proof of concept voor technologie die al een paar jaar langs de randen van consumententechnologie loopt, en het lijkt erop dat ze binnenkort foldables zullen volgen.

We hebben ze allebei eerder gezien, maar slechts kort. Ze waren eind vorig jaar te zien in een korte promoclip voor het Lenovo Tech World-evenement, maar dit is de eerste keer dat de pers een van beide persoonlijk heeft kunnen bekijken.

Laten we beginnen met de telefoon. Wat op het eerste gezicht een vrij stevige smartphone lijkt te zijn met een 5-inch scherm in een gedrongen beeldverhouding van 15:9, kan in feite worden opgerold om een ​​volledig 6,5-inch scherm te onthullen in een meer traditionele 22:9-vorm.

Dominic Preston / Gieterij

Wanneer het volledig is uitgeschoven, hangt het extra scherm enigszins alarmerend aan de bovenkant van het apparaat – als iemand die zijn behoorlijke hoeveelheid opvouwbare items heeft versleten, is dit een telefoon die ik Echt zou niet willen laten vallen – onthullend op de achterkant zijn onofficiële naam: de Rizr, zowel een spel op de opvouwbare Razr als een knipoog naar de lijn van T3-schuiftelefoons van het bedrijf in de jaren negentig.

Ondertussen, wanneer de telefoon is ‘gesloten’, wikkelt het reservescherm zich om de achterkant, waardoor je een extra minidisplay krijgt. Motorola liet dit zien door een altijd-aan-display, een zoeker voor de camera en leuke animaties en widgets te laten draaien – net zoals het cover-display op de Razr-telefoon van vorig jaar.

Dominic Preston / Gieterij

Wat waarschijnlijk het meest indrukwekkend is aan de ‘Rizr’, is hoe naadloos het lijkt te werken. Je kunt het scherm handmatig in- en uitrollen met een druk op de knop, maar het is ook slim genoeg om het zelf uit te zoeken.

Probeer een video in liggende modus te bekijken en deze wordt automatisch uitgevouwen om u de volledige breedbeeldweergave te geven. Of open een e-mail in staande modus, en terwijl het toetsenbord omhoog komt, zal de rest van het paneel ook verschijnen om je wat meer ruimte te geven om je gedachten te ordenen.

Dominic Preston / Gieterij

Het zal ook rollen omlaag een fractie wanneer je toegang nodig hebt tot de selfiecamera of de oortelefoon voor telefoongesprekken, aangezien beide uit het zicht zijn verborgen, net achter de bovenkant van het paneel.

Vergelijkbare technologie is te vinden in het prototype van de oprolbare laptop van het bedrijf. Weergegeven in een ThinkBook-chassis – hoewel dit nog geen concreet product is – kan het 12,7-inch scherm van de laptop naar boven worden uitgebreid tot een volledig 15,3-inch paneel.

Volledig uitgeklapt ziet de laptop er een beetje lomp uit, maar je ziet de aantrekkingskracht voor programmeurs en anderen die dual-screen gebruiken met staande monitoren.

Dominic Preston / Gieterij

Als het niet is uitgeschoven, schuift het flexibele OLED-paneel onder het toetsenbord, en op dit moment is het nog zo vroeg dat de pixels niet eens worden uitgeschakeld als dat gebeurt – hoewel dat een van de veranderingen is die het bedrijf zou introduceren voor elk toekomstig winkelmodel. Evenzo is het op dit moment geen touchscreen, maar dat is een voor de hand liggende toevoeging voor een eventueel product.

Het zou ook 20-30.000 rolcycli moeten kunnen overleven om aan de Lenovo-normen te voldoen, hoewel de bedrijfsvertegenwoordiger niet zei hoe duurzaam de huidige iteratie is.

Dominic Preston / Gieterij

Lenovo liet ons geen van beide oprolbare concepten in de praktijk brengen en benadrukte zorgvuldig – herhaaldelijk – dat dit geen producten zijn en dat ook nooit zullen zijn, althans niet in deze exacte vorm. Evenmin zouden vertegenwoordigers van het bedrijf worden aangetrokken wanneer winkelversies kunnen verschijnen.

We hebben in de loop der jaren tal van andere oprolbare concepten gezien, van de LG Rollable- en Oppo X 2021-smartphones tot de Flex Hybrid van Samsung, een concepttablet die beide kan worden opgevouwen En rolls, vorige maand getoond op CES. Hopelijk laat iemand ons er binnen niet al te lange tijd een kopen.