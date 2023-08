Laut einem Bericht von Windows Central vom Montag könnte Lenovo ein eigenes PC-Handheld-Gaming-Gerät auf den Markt bringen.

Das Gerät soll den Namen Legion Go tragen, soll über ein 8-Zoll-Display verfügen, Windows 11 ausführen und von einem Ryzen-Chip angetrieben werden. Laut Windows Central, das anonyme Quellen zitierte, gibt es keinen Zeitplan für die Verfügbarkeit.

Dem Bericht zufolge besteht auch die Möglichkeit, dass das Legion Go nie in die Regale kommt, da eine zuvor durchgesickerte Vorschau eines Lenovo-Handhelds nie veröffentlicht wurde – das 2021 „Lenovo Legion Play“, über das Liliputing berichtete. Wenn der Legion Go herauskommt, könnte sein Design laut Windows Central dem Legion Play ähneln.

Lenovo reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

