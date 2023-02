Je associeert lijnzaad waarschijnlijk eerder met gezonde voeding dan met hightech, maar Lenovo hoopt dat dit verandert door de zaden te gebruiken om een ​​milieuvriendelijke afwerking te creëren in zijn nieuwste ThinkPad Z13-laptop.

Aangekondigd op de MWC-beurs in Barcelona, ​​wordt de bijgewerkte Z13 Gen 2 niet alleen geleverd met de gebruikelijke opties voor een aluminium chassis, maar ook een versie die het metaal in het deksel bedekt met een laag geweven vlasvezel.

Lijnzaadstengel (links), geweven (rechts) en versterkt met hars (achter) Dominic Preston / Gieterij

Gemaakt van de stengels van lijnzaad, vervolgens geweven en versterkt met een natuurlijke hars, zal de hoes van elke laptop technisch uniek zijn dankzij de natuurlijke variaties tijdens het bouwen, met kleine variaties in de nerf.

Persoonlijk voelt de afwerking glad en gepolijst aan, en licht genoeg om geen merkbaar gewicht toe te voegen. Het is ook moeilijk genoeg dat McLaren onderzoekt om het te gebruiken om koolstofvezel in zijn Formule 1-autostoelen te vervangen, dus je moet geen bescherming opgeven door de ruil te maken.

Wat nog belangrijker is vanuit het perspectief van Lenovo, is dat het bedrijf zegt dat het natuurlijke materiaal vriendelijker is voor de planeet dan traditionele laptopconstructies – hoewel het natuurlijk ook snel benadrukt hoeveel van de metalen en plastic componenten post-consumer worden gerecycled.

Aangezien het vlas hier sowieso op een metalen deksel zit, is het op dit moment onwaarschijnlijk dat het veel milieuvriendelijker zal zijn, dus de hoop is echt dat de vezel in toekomstige hardware steeds meer metaal en plastic kan vervangen, waardoor hun impact op het milieu in de lange termijn.

Dominic Preston / Gieterij

De nieuwste Ryzen 7000-chips van AMD zitten in de laptop, met geïntegreerde Radeon-graphics, en de laptop kan worden geconfigureerd met maximaal 64 GB RAM en 2 TB opslag, dus het kan een beetje een krachtpatser zijn als je dat wilt.

Een haptisch trackpad, FHD-webcam, Wi-Fi 6E en keuze uit OLED- of IPS-scherm ronden het specificatieblad af, en er is zelfs een optionele upgrade naar 4G.

De lancering van de Z13 Gen 2 is gepland vanaf juli van dit jaar, met prijzen vanaf € 1.649 exclusief btw. Een vertegenwoordiger vertelde ons dat je € 100-150 extra zou moeten betalen voor de vlasafwerking – vergelijkbaar met de premie voor de vorige milieuvriendelijke Z13 Gen 1-editie, die werd gecoat met veganistisch leer.

Naast de Z13 onthulde Lenovo ook een Z16 met een groter 16-inch scherm en vergelijkbare spec-opties, plus een optionele upgrade naar een discrete Radeon 6550M GPU. Dat model wordt echter alleen in aluminium verzonden, voorlopig zonder vlasvezeloptie, en arriveert in augustus vanaf € 1.959.