Auch het Oktoberfest 2024 is een Schaulaufen der Prominenz. Probeerde je het meeste uit de felle lichten te halen? Während Bill Kaulitz (35) met de goed georganiseerde Marc Eggers (37), zou nu een familielid van de troon kunnen zijn: stiefnichtje Leni Klum (20). De dochter van topmodel Heidi Klum (51) was op vakantie (27 september) tijdens hun eerste viering van het grote Volksfest der Welt. Vóór de première kun je twee verschillende outfits aan de start zien. Wie kan mijn Debüt nader bekijken? De AZ hoed is verkrijgbaar bij Stylist Oliver Rauh.

Leni Klum in lederhosen op het Oktoberfest: was een stijlexpert, dat is wat

Tijdens de feestdagen verschijnt Leni Klum op de pagina van mijn partners Aris Rachevsky tijdens het Oktoberfest. Ik voel mij op mijn gemak bij de bescherming van mijn vrienden. Hier is het ontwerp voor een onconventioneel garderobeontwerp: je kunt een lange, duurzame, elegante blos en een leren jack in een wijde stijl gebruiken. Het label ziet er geweldig uit met de Kaulitz-Brüder en Marc Eggers met hun eigen outfits.

Leni Klum in een leren jack in baggy stijl met bijpassend long-armor blauw (van Label Angermaier).

In het AZ kijkt Oliver naar de look en feel van Leni Klum, „ihr Glow und die Haare“ zijn fantastisch. Seiner Meinung nach die Tochter von Heidi Klum „natuurlijk gaat alles langzamer“, maar de prachtige Lederhose hätte ihm zufolge „nicht baggy“ sein müssen.

Oliver Rauh met Vikki Kopets en Christine Zierl in Käfers Wiesn-Schänke.

Dirndl-Look van Leni Klum: „Hätte sie etwas groter wirken lassen“

Samen met de Partijvereniging van Leni Klum in Käfers Wiesn-Schänke, zelfstandig in Vorabend, is Stief-Onkel Bill Kaulitz welkom met zijn bezoek aan Marc Eggers. Voor de nieuwe locatie is de nieuwe stijl al 20 jaar veranderd. Leni Klum verschijnt in een dirndl van Designer in Kinga Mathe.

Dazu zei Oliver Rauh der AZ: „Ik hou van de look, laat de passende Schürze dazu voor de Wiesn stylen!“ Na het Oktoberfest kon de outfit gedragen en gedragen worden. De Klum-Tochter heeft vanwege zijn stabiele vorm niet de juiste rotslengte, maar het is duidelijk: „De rots is nog groter.“ Sein abschließendes Fazit lautet: „Ein fesches junges Madl!“

Leni Klum draagt ​​Dirndl van Designer in Kinga Mathe.

© BrauerPhotos / P.Schönberger

Während Leni Klum fröhlich op de Oktoberfest-hoed, viel Mama Heidi Klum op de Theresienwiese tweeslang jede Spur. Het model is nog nooit in München gezien en het festival in 2024 is een geweldige ervaring. Vielleicht mag de hele Klum-Kaulitz-Familie vorig jaar laten genieten van hun bier.