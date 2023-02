CNN

Hoewel Boedapest vooral bekend staat om zijn architectuur, geothermische bronnen en communistisch erfgoed, krijgt de gastronomie van de stad de laatste jaren veel aandacht van reizigers.

Er worden voortdurend nieuwe en opwindende eetgelegenheden geopend in de Hongaarse hoofdstad, waarvan vele onder leiding staan ​​van productieve chef-koks die fantasie en prestige willen injecteren in de eetervaring in Boedapest.

Alleen al in de afgelopen 12 maanden hebben twee restaurants in de Hongaarse hoofdstad nieuwe Michelin-sterren gekregen, waarmee het totaal aantal met Michelin bekroonde etablissementen in Boedapest op zes komt.

Hongarije kreeg pas negen jaar geleden zijn eerste Michelinster, dus dit is best wel een opmerkelijke ommekeer.

Er is weinig twijfel dat er een culinaire revolutie aan de gang is in de ‘Parel van de Donau’, maar wat heeft deze ontluikende beweging teweeggebracht?

Recordaantallen toeristen en een bloeiende economie hebben zeker een rol gespeeld.

Met het moeilijke verleden van Hongarije goed gedocumenteerd, is het redelijk om te zeggen dat lekker eten niet noodzakelijkerwijs een hoge prioriteit heeft gehad voor de lokale bevolking die wordt achtervolgd door communistische bezuinigingen.

“Hongarije was altijd een behoorlijk arm land”, legt de Hongaarse voedselcriticus Andras Jokuti uit. “Dus het belangrijkste doel van de Hongaarse keuken was om in leven te blijven. Het was erg belangrijk om veel eiwitten en koolhydraten te hebben – het was gebaseerd op aardappelen en vlees.

Binnen restaurant Costes in Boedapest

Het veranderen van deze perceptie is een langdurig proces geweest, dat nog steeds doorgaat. Het tij is echter definitief aan het keren.

De Portugese chef-kok Miguel Rocha Vieira gelooft dat dit deels te danken is aan het feit dat producten van goede kwaliteit de afgelopen tien jaar gemakkelijker verkrijgbaar zijn in het land.

“We moesten (vroeger) boter uit het buitenland kopen omdat er hier geen boter van goede kwaliteit was”, vertelt hij aan CNN.

“Alles is nu heel anders.”

Vieira leidt Costes, gevestigd in Raday Street, en stond aan het roer van het restaurant toen het in 2010 als eerste in het land een Michelin-ster verdiende.

Hij produceert moderne versies van klassieke Hongaarse gerechten en serveert vaste menu’s van vier tot zeven gangen met verschillende wijnarrangementen.

Jokuti is van mening dat Vieira leven in de eetcultuur heeft gebracht door al vroeg Hongaarse en Portugese invloeden in zijn gerechten te verwerken.

“Toen Miguel in Boedapest aankwam, was dat het allereerste begin van het gastronomische verhaal in Hongarije”, zegt hij.

Vieira geeft toe dat hij weinig wist van de Hongaarse keuken toen hij al die jaren geleden naar het land kwam en dat hij vaak werd “gehamerd door critici”.

“Mijn keuken is veel veranderd”, voegt hij eraan toe. “Nu kan ik met trots vertellen dat mijn stempel in het eten zit.”

“Een van de grootste complimenten die we hier kunnen krijgen, is als iemand zegt: ‘Ik vond dat dit diner persoonlijkheid had.’

Hoewel Vieira Hongaarse tradities in zijn gerechten probeert te verwerken, is dit niet het ‘ultieme doel’ en heeft hij zeker geen Michelinsterren in gedachten als hij in de keuken staat.

“Ik zeg altijd tegen de jongens: ‘We moeten voor onszelf koken. We moeten doen wat we geloven.’ Het gaat niet om koken voor prijzen”, voegt hij eraan toe. “Het is niet zoeken naar sterren of erkenning.

“Dat is de kers op de taart. Maar daarom werken we niet 14, 15 of 16 uur per dag.”

Magie met een Michelinster in Stand Budapest

De Hongaarse chef-kok Tamas Szell heeft de Hongaarse keuken in 2016 op de kaart gezet, toen zijn moderne interpretaties van de traditionele gerechten van het land hem de gouden medaille opleverden bij de prestigieuze wedstrijd ‘Bocuse D’or Europe’.

Szell en co-chef Szabina Szulló staan ​​aan het hoofd van de keuken bij Stand, dat in maart zijn eerste Michelin-ster kreeg, heeft een vergelijkbare benadering van koken als Vieira.

“Eten is de beste communicatie tussen een chef-kok en de gasten”, vertelt Szell aan CNN.

“Hopelijk bevatten onze gerechten de zoete jeugdherinneringen. Als ik een gerecht kook, moet het acceptabel zijn voor zowel onze grootmoeders als een Michelin-inspecteur. Dit is het moeilijkste (deel) denk ik.”

Stand opende in 2018 in Boedapest na het succes van markthalbistro Stand25, die Szell en Szulló ook samen runden.

“Mijn inspiratie komt zeker uit mijn jeugd”, voegt hij eraan toe. “Mijn moeder had een gezegde: ‘we zijn arm, maar we leven goed’.”

Szell zegt dat zijn visserssoep, die karper, paprika, water en kleine pasta van het ravioli-type bevat, bekend als deraya in Hongarije, de tweede meest populaire soep is na goulash.

“Toen ik een kind was, maakte mijn moeder het vaak op deze manier”, legt hij uit.

De gerechten van Szell lijken het gewenste effect te hebben. Stand, gebaseerd op de Székely Mihály-straat, is sinds de lancering een grote hit.

Jokuti beschrijft het zelfs als het ‘perfecte Hongaarse restaurant’ en prijst de inventieve manier waarop Szell erin slaagt de rijkdom van de traditionele Hongaarse keuken af ​​te zwakken.

“Dit is, denk ik, zijn grootste prestatie. Om op de een of andere manier de tradities om te vormen tot iets moderns”, zegt Jokuti.

Szell betrekt zijn zuivelproducten van een kleine boerderij net buiten Boedapest, die levert aan een handvol gastronomische restaurants in de stad.

Binnen 48 uur nadat de melk de uier van de koe heeft verlaten, wordt het bij Stand geserveerd in de vorm van cottage cheese,

“Ik denk dat de ingrediënten het belangrijkste zijn”, voegt Szell toe. “De goede ingrediënten proberen altijd de chef te vinden en de chef probeert altijd de beste ingrediënten te vinden.”

Lekker eten bij Babel Budapest

Babel, gelegen in het centrum van Boedapest, is een van de meest recente restaurants in de stad die een Michelin-ster heeft gekregen.

Het is relatief klein, met een tiental tafels, bakstenen muren en weinig licht, en biedt een intieme eetervaring.

Geïnspireerd door Hongaarse tradities en de Roemeense regio Transsylvanië, presenteert chef-kok Istvan Veres vijf tot tien gangen degustatiemenu’s met eenvoudige ingrediënten zoals brandnetel of korstmos.

Veres zegt dat koken eerder een ‘obsessie’ dan een passie voor hem is, en beschrijft hoe hij vaak over een gerecht droomt en dan probeert het de volgende dag tot leven te brengen.

“Bij lekker eten moet je iets speciaals doen, iets unieks”, zegt hij. “Je legt je ziel op het bord.”

“Ik ben nooit bang voor nieuwe dingen.”

Volgens Jokuti is het deze onbevreesdheid die Veres zo’n baanbrekende chef-kok maakt.

“Istvans smaak is niet zo gemakkelijk te volgen”, zegt Jokuti. “Ik ga graag naar Babel omdat ik altijd verrast ben.”

In de hoop het succes van Stand, Babel en Costes te herhalen, is nieuwe eetgelegenheid Salt, die pas sinds oktober open is.

Het wordt gerund door chef-kok Szilard Toth en manager Mate Boldizsar, die de gerechten vaak zelf aan gasten opdienen.

Toth gaat regelmatig op zoek naar producten op het Hongaarse platteland en komt terug met allerlei eetbare lekkernijen.

“We vinden zoveel basisingrediënten die een gemiddelde chef-kok niet vaak ziet”, vertelt Toth aan CNN.

“Dit betekent dat we een wereld van smaken voor ons eten kunnen introduceren – geweldige smaakcombinaties die nergens anders te vinden zijn.”

De chef’s table staat in het midden van het restaurant, dus gasten kunnen hier rondlopen om vragen te stellen over de gerechten of om Toth en zijn team in actie te zien.

Gerechten worden eenvoudig gepresenteerd – sommige hebben zelfs geen bestek nodig – en klanten kunnen kiezen voor een Hongaars wijnarrangementmenu als aanvulling op hun maaltijd.

Het team van Salt is trots op het transformeren van basisproducten tot lekker eten en het restaurant staat vol met potten met gefermenteerde of gepekelde items die in het bos zijn gevonden.

“We hebben een cursus genaamd vettig brood”, zegt Boldizsar. ” In zijn oorspronkelijke vorm is het een heel, heel eenvoudig gerecht.

“Gewoon een stuk brood met wat vet. We doen er wat spek op, wat kaviaar en wat lamsvel.”

Alleen de tijd zal leren of Salt een felbegeerde Michelin-ster zal krijgen, maar het restaurant lijkt in de korte tijd dat het bestaat veel gasten voor zich te winnen.

“Ik denk dat hij (Toth) laat zien dat het mogelijk is om een ​​zeer hedonistische, maar toch zeer moderne maaltijd te maken van soms eenvoudige, maar zeer Hongaarse ingrediënten”, zegt Jokuti.

Een restaurant als Salt leek een paar jaar geleden ondenkbaar in de Hongaarse hoofdstad.

De opkomst ervan is een duidelijke indicatie van de avontuurlijke richting die de culinaire scene van de stad momenteel inslaat.

“Het is echt fascinerend om getuige te zijn van deze tijden in de Hongaarse keuken”, zegt Jokuti.

“Ik reis veel en bezoek de beste restaurants ter wereld. Het is geweldig om te zien dat ik thuis kan komen eten in deze goede restaurants.

“Het is niet zo van: ‘Oké, het is niet zo goed, maar het is tenminste Hongaars.’

“Het kan een plezier zijn, het kan een opwinding zijn. We hebben een heel fantastisch niveau bereikt.”