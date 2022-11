Leiter der haitianischen Polizeiakademie in Ausbildungsstätte getötet

PORT-AU-PRINCE, Haiti (AP) – Der Direktor der Nationalen Polizeiakademie von Haiti wurde an den Türen einer Polizeiausbildungseinrichtung in einem von Banden kontrollierten Viertel in der Landeshauptstadt Port-au-Prince erschossen, teilte die haitianische Polizei mit Freitag Nacht.

Die Ermordung von Harington Rigaud ist nur der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf die Strafverfolgungsbehörden, darunter die Ermordung von Polizeibeamten und Angriffe auf offizielle Gebäude. Es kommt auch, während haitianische und internationale Behörden sich damit auseinandersetzen, wie sie die grassierende Bandengewalt in der karibischen Nation kontrollieren können.

Das am Freitag in den sozialen Medien verbreitete Video zeigt Rigauds blutigen Leichnam ausgestreckt auf dem Boden. Später am Abend bestätigte der Polizeisprecher Garry Desrosiers den Mord und schrieb, Rigaud sei in einem offiziellen Polizeifahrzeug erschossen worden, als er die Polizeiakademie betreten wollte. Desrosiers konnte nicht sofort bestätigen, wer ihn getötet hat, was in Port-au-Prince nicht ungewöhnlich ist, wo Gangs schätzungsweise 60 % der Stadt kontrollieren.

Die Krise des Landes verschärfte sich nach der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Jahr 2021, die das Land ins Chaos stürzte.

Dies ist nur das jüngste Beispiel dafür, wie schwierig es für die Behörden sein kann, trotz der kürzlichen Aufhebung einer Bandenblockade der Treibstoffversorgung, die Haiti wochenlang lahmgelegt hat, Gewalt zu beherrschen.

Gleichzeitig hat die Nation auch mit einem Cholera-Ausbruch, Unterernährung und einer daraus resultierenden Migrationsflucht zu kämpfen.

