Leipzig. Im Sommer 2021 kam Luise Lorenz mit ihrem Sohn Emil nach Leipzig. Und seitdem steht der 39-Jährige immer wieder vor den verschlossenen Sprechzimmertüren von Kinderarztpraxen. Nicht nur in ihrem Bezirk Schönefeld, wo sie eine Notfallbehandlung erhält, aber nicht in der regulären Patientenakte aufgeführt ist. Immer wieder wurde versucht, sie an andere Praxen zu verweisen.

Tatsächlich hat Luise Lorenz ihren Suchradius immer weiter ausgeweitet – auch auf andere Stadtteile. Doch von dort wurde sie regelmäßig zurückgeschickt, berichtet die verzweifelte Mutter. Über die von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) Sachsen für solche Fälle mitgeteilte Telefonnummer 116 117 sei „oft überhaupt niemand erreichbar“. Einst wurde ihr ein Kinderarzt in Engelsdorf empfohlen. „Als ich dort anrief, waren keine Stellen mehr frei“, sagte Lorenz. Beim Empfang einer anderen Praxis seien sie „im wahrsten Sinne des Wortes zusammengefaltet“ worden: Man sei „nicht für ganz Leipzig zuständig“.

Bürgermeister Münch: So etwas darf es nicht geben

Luise Lorenz hat nun an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) geschrieben und ihn gebeten, sich „seriös mit dem Problem des Mangels an Kinderarztstellen in Leipzig-Schönefeld und Leipzig-Ost“ auseinanderzusetzen. Es „kann keinen Sinn machen, ein akut erkranktes Kind mit der Straßenbahn oder dem Bus in einen anderen Stadtteil zu bringen, weil zum Beispiel verschreibungspflichtige Erkältungsmedikamente oder Fiebersaft benötigt werden“, schreibt Lorenz an den Rathauschef. Auf Nachfrage der Redaktion erklärte Gesundheitsbürgermeisterin Martina Münch (SPD): „Eltern, die mit ihrem kranken Kind von einer Kinderarztpraxis zur nächsten geschickt werden – das darf nicht passieren.“ Unser Ziel muss es sein, dass insbesondere Kinder, die häufiger an Infektionen leiden als Erwachsene, eine Arztpraxis in der Nähe ihres Wohnortes finden.“

Viel mehr als Berufungen kann das Rathaus allerdings nicht machen – die Verantwortung für die Versorgung liegt bei der KVS, wie Dr. Melanie Ahaus, Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Sachsen, betont. Dort sollte sich die Mutter immer umdrehen. Sollte es über die 116 117 nicht klappen, dann schreiben Sie an die Leitung des Sanitätsamtes. Auch die KVS selbst teilt mit: Sollten alle eigenen Bemühungen und der Anruf der Terminservicestelle 116 117 nicht helfen, können sich Patienten im Einzelfall an die KVS wenden. „In diesen Ausnahmefällen versuchen wir, Sie an eine Praxis weiterzuleiten“, erklärt Sprecherin Katharina Bachmann-Bux. Aber das ist kein Standardverfahren.

KVS hat im Januar drei neue Stellen bewilligt

Der Versorgungsgrad in Leipzig mit 63,25 Kinderarztstellen liege bei 124,1 Prozent, sagt Bachmann-Bux. „Neugenehmigungen oder -besetzungen sind daher grundsätzlich nicht möglich“, erklärt die Sprecherin. Zuletzt habe man sich jedoch „intensiv mit der Versorgungslage befasst und trotz Genehmigungseinschränkungen einen Bedarf vor Ort festgestellt“. Die „Leipziger Ärzteaufnahmekommission“ hat im Januar drei „Sonderbedarfsstellen“ in fünf Praxen bewilligt – die neuen Kolleginnen und Kollegen haben bereits ihre Arbeit aufgenommen. Dadurch habe sich die Versorgung verbessert, sagt Bachmann-Bux. In den letzten Jahren kam es immer wieder zu Problemen in der pädiatrischen Versorgung.

Allerdings regelt die KVS nicht die Verteilung innerhalb eines Planungsgebiets – in diesem Fall in der Stadt Leipzig: „Der Praxisstandort ist innerhalb des Planungsgebiets frei wählbar“, sagt Bachmann-Bux, „die Versorgung ist nicht auf a beschränkt.“ spezifisches Gebiet.“ Praxen könnten Patienten aus Kapazitätsgründen abgewiesen werden – es gebe zunehmend Personalengpässe, „daher kann es auch aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen“.

Autorität: Leipzig steht besser da als andere Regionen

In anderen Regionen Sachsens gelingt es den Kinderarztpraxen trotz all ihres Engagements oft nicht, einen Nachfolger zu finden, oder offene Arztstellen werden nicht besetzt, weil niemand bereit ist, sich dort niederzulassen, berichtet Sprecherin Bachmann-Bux. „Insofern ist die Versorgungslage in Leipzig besser als in vielen anderen Regionen Sachsens, sowohl was die Zahl der Kinderärzte als auch die Infrastruktur zur Erreichbarkeit der Praxen betrifft.“

Kinderarzt Dr. Marcus Langhammer sieht trotz der jüngsten „Besondersbedarfstermine“ keine großen Verbesserungen. Etwa zehn Anfragen muss seine Praxis täglich ablehnen. Dennoch spricht die KVS von einer quantitativ guten Versorgungslage in der Messestadt. Dennoch sind Situationen, wie sie Luise Lorenz und ihr Sohn Emil erlebt haben, nicht auszuschließen. Auch Verbandssprecherin Melanie Ahaus sieht darin einen traurigen Einzelfall. „Die allermeisten Kinder in Leipzig haben einen Kinderarzt“, sagt der Kinderarzt.

Statistiken erfassen nicht viele Dinge

Allerdings betont Ahaus auch, dass der statistische Deckungsgrad, den die KVS als Planungsgröße heranzieht, viele Sachverhalte nicht berücksichtigt. So werden beispielsweise Kollegen mit speziellen Fachgebieten vollständig einbezogen – für die Grundversorgung steht ein Lungen- oder Herzspezialist für Kinder jedoch nicht im gleichen Umfang zur Verfügung. Und: Durch die steigende Zahl psychisch gestörter oder kranker Kinder verlängern sich die Behandlungszeiten – das Ganze wird weiter gefördert, weil es zu wenige Kinderpsychiater gibt. Darüber hinaus verschlingt die zunehmende Bürokratie letztendlich auch Zeit für die Patienten.

Und schließlich gibt es in Leipzig – anders als in Dresden und Chemnitz – derzeit keinen internationalen Krankenwagen mehr, der Flüchtlinge versorgt. Die Praxen müssen also noch mehr Patienten betreuen. „Die Probleme sind komplexer und intensiver geworden – das erfassen die Statistiken nicht“, erklärt Ahaus, die selbst eine Praxis in Connewitz betreibt. Die Leipziger Kinderärzte selbst würden künftig stärker als bisher darauf achten, kurzfristig frei werdende Termine an die KVS zu melden.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“.