Ein bislang unbekanntes Werk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist in Leipzig identifiziert worden. Wie die Stadtbüchereien Leipzig am Donnerstag mitteilten, handelt es sich um ein Werk aus der Jugendzeit des Komponisten. Entdeckt wurde die zwölfminütige „Serenate ex C“ bei Arbeiten an der Neuausgabe des Köchel-Katalogs, dem Verzeichnis sämtlicher Kompositionen Mozarts.