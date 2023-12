Leipzig belegerde Heidenheim trotz Chancenwuchers

Status: 02.12.2023 18:55 uur

RB Leipzig heeft de eerste plaats gewonnen in de Fußball Bundesliga. FC Heidenheim beschikt over een sterk team in de wedstrijd tussen internationale spelers, maar het blijft spannend.

RB Leipzig won op Samstag (02.12.2023) in de Bundesliga voor 44.887 Zuschauern gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim met 2:1 (2:1). Loïs Openda (29. Minuut) per Foulelfmeter en Yussuf Poulsen (44.) werden geselecteerd door Tore für Leipzig, Benedikt Gimber (45.+2) afhankelijk van het verloop van hun rustdoelpunt. Während sich die Leipziger über kostenlose Vergebene Chancen ärgerten, sorgte bei Heidenheim der Strafstoß for Verstimmung.

Die Sachsen (26 Punkte) bleiben dankzij de Siegs na 13 speeldagen een den Champions League-Plätzen dran, Heidenheim (11) wordt verkocht in de Tafelkelder.

Henrichs uit Leipzig: „Froh, dat is wat we hebben gewonnen“

Benjamin Henrichs uit Leipzig legde zijn vinger op het geluid van de sportmicrofoon in de vorm van de wond en het thema van de mangelhafte kansverwertung: „Het is geen vanzelfsprekendheid. We zijn al aan ons spel begonnen en zullen de breuk kunnen overleven. We zullen een kans krijgen en ervan profiteren. In de laatste minuut dat Heidenheim geen lange kans meer krijgt, hebben we We zullen het kunnen zien. Uiteindelijk heeft het effect. Omdat we meer succes hebben, hebben we gewonnen. We zijn consistenter geworden in verschillende situaties.‘

Aangezien Heidenheim oorlog voerde voor Leipzig na een overwinning tijdens de nederlaag van de drie Ligapartijen en een Erfolg Pflicht, inclusief de Aufsteiger met een nieuwe overwinning, Team der Liga ist. Entsprechend Gas gaben de Sachsen vom Anpfiff weg. De wedstrijd ging snel een kant op – op de Heidenheimer Tor.

RB- Kansfestival von Begin een

Schon in der Zweiten Minute hatte Openda after a flanke von David Raum die Führung auf dem Fuß, jacht op de bal aber volley aus kurzer Distanz übers Tor. Drie minuten später scheidden Poulsen van fünf Metern en FCH-Schlussmann Kevin Müller. In de elf minutenstand van Müller in het middenpunkt, als er een Schuss von Openda is, wordt er een einde gemaakt.

Na een pauze van vier weken zijn er volop kansen in Leipzig. De eerste Angriff van de Heidenheimer hätte Marvin Pieringer nach Konter beinahe zur Führung veredelt, sein Kopfball aus dem Zentrum strich jedoch einen Meter links op Tor vorbei – RB-Torhüter Janis Blaswich waren machteloos.

Heidenheim maakt zich meer zorgen over de straf

Schließlich brauchte is een Strafstoß voor de Leipziger Fuhrung. Norman Theuerkauf zou na de Meinung von Schiedsrichter Christian Dingert Openda in Fünfer, de onpartijdige entschied sofort auf Elfmeter – sehr zum Unmut der Heidenheimer. Kijk eens naar de Sportschau-Mikro: „Het is heel, heel bitter met de Elfmeter, de belangrijkste tijd na de oorlog. Ik zal de bal stoppen, blokkeren en laten stoppen, dat is alles (Openda, dat Rood.) met tritt en geen Andersrum. Ik ben blij, dat zeggen de beelden.“

Der Gefoulte zelf trat zur Vollstreckung an und ließ FCH-Doelman Müller geen kans. Dit is een positief aspect van het Heidenheimer Sicht gedurende deze periode, die nu 0:1 is.

Kurz voor der Pauze erhöhte Poulsen nach Flanke von Raum aus kurzer Distanz auf 2:0 – das Ergebnis Spielverlauf nun schon etwas besser breder. Maar in de tweede minuut van de avondvoorstelling is de eerste duur van de FCH spannend. Na een bezoek van Jan-Niklas Met vriendelijke groet, Lennard Maloney, de bal is weer bij ons, wed Gimber zal blij zijn en met de links aan de linkerkant.

Roses Team is niet erg efficiënt

Wie zou reageren op de Mannschaft von Marco Rose auf de Rückschlag? De tweede helft begon met de eerste, RB was misschien nog wel demper, maar het is nog een kwestie van tijd voordat wie zo vaak efficiënt gemist zou worden. In de 47. Minuut is het snel dat 3:1, aber eben nur fast: Zunächst scheidde Baumgartner halfrights in Strafraum an Müller, de Abpraller schnappte sich Poulsen, der de FCH-Torhüter umkurvte en vervolgens Openda abschließen ließ – der Schuss des Belgiers wurde ik ben letzten Moment geblokkeerd.

En ook in de Folge ging RB fahrlässig mit seinen Chancen um. Xaver Schlager (55). Bezoek Omar Traoré (58) voor bezoek van Simons. Leipzig's Angriffswirbel verpuffte, hinzu kamen nun zweilen Konzentrationsprobleme. Heidenheim is welkom, met kleine overtredingen uit de wedstrijden van Saksen.

Pfosten- en Lattenhit

Heidenheim heeft een duidelijk leiderschap, Leipzig is gevoeliger voor de Vorentscheidung, maar het is altijd duidelijk dat het Killer-instinct ontbreekt. Raum serveerde Openda (77.) in Strafraum, dessen Schuss op 13 Metern flog deutlich übers Tor. Nu heeft u even de tijd om uw zinnen te zetten op de open dag aan de linkerkant van de winkel bij het bal en het beursterrein. Een Freistoßflanke von Raum halblinks aus 18 Metern ging lang Pfosten vorbei, Traoré (90.+2) lang een enkele Flanke per Kopf en die eigene Latte.

Ende blieb is 2:1 voor de Sachsen, en ook Heidenheims Gimber (90.+4) met Rechts Strafraumeck uit de Ball over de Latte Hunt. Er is geen kans dat de RB de zitter met zijn Schluss spaart.

Leipzig tegen Dortmund, Heidenheim empfängt Darmstadt

Am kommenden Spieltag hat Heidenheim den SV Darmstadt zu Gast (Samstag, 09.12.2023, 15.30 uur). RB Leipzig speelt momenteel in de topper tegen de ploeg van BVB (18.30 uur).