Leipzig (Sachsen) – Große Momente für ein kleines Stück Mozart! Am Samstag erklingt in der Oper erstmals ein bislang unbekanntes Werk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Und die Leipziger kommen in Scharen.

Am Samstagnachmittag bildete sich vor der Oper am Augustusplatz eine 400 Meter lange Menschenschlange – und jeder wollte das bisher unbekannte Mozart-Stück hören.

„Wir sind völlig überfordert. Damit hatten wir nicht gerechnet“, sagt Uwe Möller, Leiter Kommunikation der Oper. Wegen einer Premiere im Großen Saal (18 Uhr) kann die Vorstellung nur im Kleinen Saal stattfinden. Das Problem: Hier passen nur 250 Menschen hinein. Das heißt, die Leute ganz hinten in der Schlange müssen leider draußen bleiben.

Die deutsche Erstaufführung einer bislang unbekannten Mozart-Komposition findet am Samstag in der Oper Leipzig statt Foto: Johannes Proft

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sagte gegenüber Bild: „Es sind immer noch 2.000 Leute draußen. Das ist Wahnsinn und zeigt, welche Bedeutung die Entdeckung für die Musikstadt hat.“ Leipzig .“

Hunderte wollen zur Uraufführung eines unbekannten Mozart-Stücks

Die Notensensation ist Wirklichkeit geworden Musik Das zwölfminütige Stück „Serenate ex C“ wurde in der Sammlung der Stadtbüchereien Leipzig entdeckt und als Frühwerk des Musikgenies identifiziert.

17 Uhr Deutschlandpremiere in Leipzig! Hunderte Besucher kamen bei freiem Eintritt in die Oper. An den Geigen: die Brüder Vincent (18) und David Geer (16). Elisabeth Zimmermann (17) spielt Cello. Mit einem kurzen Marsch beginnt diese Nachtmusik. Darauf folgen sechs weitere kurze Sätze.

Nach mehr als hundert Jahren wurde nun ein frühes Werk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) entdeckt Foto: Andy Bernhaut/dpa

Das bisherige Werk, im neuen Köchel-Katalog unter der Nummer KV 648 verzeichnet, trägt auch den Titel „Ganz kleine Nachtmusik“.

Eine Mitarbeiterin der Stadtbüchereien Leipzig hält eine Musikhandschrift von Wolfgang Amadeus Mozart in den Händen. Foto: Sebastian Willnow/dpa

Mozart war damals noch ein Kind

Entdeckt wurde das Exemplar bei den Arbeiten zur Neuausgabe des Köchel-Katalogs, der von der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg herausgegeben wurde ( Österreich ) und gilt als Standardwerk zum musikalischen Schaffen Mozarts.

Mozart sei etwa 10 bis 13 Jahre alt gewesen, als er das Stück schrieb, sagt Ulrich Leisinger, Forschungsleiter der Stiftung Mozarteum. „Mit 17 hätte er seine Musik vermutlich nicht mehr so ​​komponiert“, ist sich der Experte sicher.

Leisinger hatte das Musikstück vor Jahren schon einmal in den Händen gehalten, konnte damals jedoch keinen Bezug zu Mozart herstellen. Erst nach intensiverer Recherche zu Mozart gelang ihm die Identifizierung des Werks.

