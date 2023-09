Leilah starb 4 Tage voor mijn eerste schuld

Leilah was opgeschoten. Het duurt niet langer voordat u de grote hoeveelheid water inneemt. Raus aus der blauwe Gruppe in de kleuterschool, in de Abenteuer Schule. Op de Montag waren de 6 jaren met een schuld in de hand voor het grote geld in de Bahnstraße, waardoor andere vrienden werden getroffen en nieuwe kennis kregen. Ermutigt und unterstützt von ihrer großen Schwester, die bijeenkwam als 10-Jährige schon gute Erfahrungen mit der Volksschule in Strobl am Wolfgangsee.