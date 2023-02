Leigh Wood verloor zijn WBA-wereldtitel in het vedergewicht nadat hij in de zevende ronde werd uitgeschakeld door Mauricio Lara uit Mexico in Nottingham.

Wood, 31, stond voor op de scorekaarten van alle drie de juryleden in een spannende wedstrijd in de Motorpoint Arena, maar werd gedumpt door een briljante linkse hoek en zijn trainer Ben Davison gooide de handdoek in de ring.

Wood liep een vervelende snee op bij zijn linkeroog na een toevallige botsing van hoofden aan het einde van de eerste ronde en was uitstekend aan het boksen voordat de grote Lara, 24, zijn knock-outslag toebracht.

Lara landde een dreunende rechtse hoek in de tweede ronde, die de benen van Woods knikte, maar de kampioen reageerde met een paar grote schoten van zichzelf in de derde ronde.

Wood werd opnieuw gekwetst door een rechts-links combinatie van de Mexicaan in het begin van de vierde inning, maar opnieuw groef de Engelsman diep om de ronde sterk af te sluiten.

Lara raakte zichtbaar gewond door een lichaamsschot in de vijfde en werd betrapt met een andere zware combinatie voordat ze in de zesde aan de touwen werd gestuurd door een enorme rechtse voorzet van Wood.

Maar net toen het partijdige publiek voelde dat Wood de maat kreeg van een gevaarlijke tegenstander, maakte Lara, die voormalig IBF-wereldkampioen vedergewicht Josh Warrington een eerste nederlaag toebracht, contact met een verbluffende linkse hoek.

Wood versloeg de graaf maar stond duidelijk op wankele benen en zijn corner gooide de handdoek in de ring.

Hij won de titel met een stop in de laatste ronde van de Chinese Xu Can in 2021 en herhaalde de prestatie tegen Michael Conlan afgelopen maart in The Ring magazine’s strijd van het jaar.