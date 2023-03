Leiders Japan en China bezoeken rivaliserende hoofdsteden in de oorlog in Oekraïne

KYIV, Oekraïne (AP) — De Japanse premier Fumio Kishida is dinsdag vroeg begonnen met een verrassingsbezoek aan Oekraïne, uren nadat de Chinese president Xi Jinping in buurland Rusland was aangekomen voor een driedaags bezoek. De duellerende toppen komen als de oude rivalen diplomatieke offensieven voeren.

Kishida zal president Volodymyr Zelenskyy ontmoeten in de Oekraïense hoofdstad.

Hij zal tijdens zijn bezoek “respect tonen voor de moed en het geduld van het Oekraïense volk dat opstaat om hun vaderland te verdedigen onder leiding van president Zelenskyy, en solidariteit en niet-aflatende steun tonen aan Oekraïne als hoofd van Japan en voorzitter van de G-7”. naar Oekraïne, zei het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken bij de aankondiging van zijn reis naar Kiev.

Tijdens de gesprekken zal Kishida zijn “absolute afwijzing van Ruslands eenzijdige wijziging van de status quo door invasie en geweld laten zien, en zijn inzet bevestigen om de op regels gebaseerde internationale orde te verdedigen”, aldus de verklaring van het ministerie.

De Russische president Vladimir Poetin verwelkomde Xi hartelijk in het Kremlin tijdens een bezoek dat beide landen omschrijven als een kans om hun “vriendschap zonder grenzen” te verdiepen.

De Japanse openbare televisiezender NTV toonde Kishida in een trein van Polen op weg naar Kiev. Zijn verrassingsreis naar Oekraïne komt slechts enkele uren na zijn ontmoeting met de Indiase premier Narendra Modi in New Delhi, en de week na een doorbraaktop met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yoel.

In New Delhi riep Kishida ontwikkelingslanden en Global South-landen op om hun stem te verheffen om de op regels gebaseerde internationale orde te verdedigen en de oorlog in Rusland te helpen stoppen.

Japan, dat territoriale geschillen over eilanden heeft met zowel China als Rusland, maakt zich vooral zorgen over de nauwe relatie tussen Peking en Moskou, die gezamenlijke militaire oefeningen hebben gehouden nabij de Japanse kusten.

Kishida, die de top van de Groep van Zeven in mei zal voorzitten, is de enige G-7-leider die Oekraïne niet heeft bezocht en onder druk stond om dat thuis te doen. De Amerikaanse president Joe Biden nam vorige maand een vergelijkbare route om Kiev te bezoeken, net voor de eerste verjaardag van de Russische invasie van Oekraïne.

Vanwege de beperkingen van de Japanse pacifistische grondwet werd zijn reis in het geheim geregeld. Kishida is de eerste naoorlogse leider van Japan die een oorlogsgebied betreedt. Kishida, die in januari door Zelenskyy was uitgenodigd om Kiev te bezoeken, werd voor zijn reis naar India ook gevraagd naar een gerucht over zijn mogelijke reis eind maart, ontkende dit en zei dat er nog niets concreets is besloten.

Japan heeft zich bij de Verenigde Staten en Europese landen aangesloten bij het bestraffen van Rusland vanwege zijn invasie en het verlenen van humanitaire en economische steun aan Oekraïne.

Japan reageerde snel omdat het vreesde voor de mogelijke gevolgen van een oorlog in Oost-Azië, waar het Chinese leger steeds assertiever is geworden en de spanningen zijn geëscaleerd rond het zelfbestuurde Taiwan, dat Peking claimt als zijn territorium.

In Peking zei Wang Wenbin, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de contacten van Peking met Rusland zullen helpen om vrede tot stand te brengen. “President Poetin zei dat Rusland waardering heeft voor China’s consistente standpunt van het handhaven van eerlijkheid, objectiviteit en evenwicht in belangrijke internationale kwesties”, zei hij. “Rusland heeft het standpunt van China over de politieke regeling van de Oekraïense kwestie zorgvuldig bestudeerd en staat open voor vredesbesprekingen.”

Gevraagd naar Kishida’s reis naar Kiev, voegde hij eraan toe: “We hopen dat Japan meer kan doen om de situatie te de-escaleren in plaats van het tegenovergestelde.”

Van Kishida wordt verwacht dat hij Oekraïne blijft steunen wanneer hij Zelenskyy ontmoet.

Op televisiebeelden op NTV was te zien hoe Kishida samen met een aantal ambtenaren op een trein stapte vanaf het Poolse station Przemysl nabij de grens met Oekraïne.

Vanwege zijn pacifistische principes is de steun van Japan aan Oekraïne ook beperkt gebleven tot niet-strijdbare militaire uitrusting zoals helmen, kogelvrije vesten en drones, en humanitaire voorraden, waaronder generatoren.

Japan heeft meer dan 7 miljard dollar bijgedragen aan Oekraïne, meer dan 2.000 ontheemde Oekraïners opgevangen en hen geholpen met huisvesting en steun voor banen en onderwijs, een zeldzame stap in een land dat bekend staat om zijn strikte immigratiebeleid.

AP-verslaggever Mari Yamaguchi in Tokio heeft bijgedragen aan dit rapport.

Karl Ritter, The Associated Press















