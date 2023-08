Jakob Ingebrigtsen fehlt noch der Weltmeistertitel über 1500 Meter. Nach der bitteren Niederlage im letztjährigen Finale musste sich der Lauf-Superstar auch in Budapest geschlagen geben. Die Parallelen reichen von beeindruckend bis absurd.

Jakob Ingebrigtsen blickte hilflos in den dunklen Abendhimmel über Budapest. Erneut war der Norweger im Weltcup-Finale über 1500 Meter der klare Favorit. Erneut übernahm der Europarekordhalter früh im Rennen die Führung und legte ein hohes Tempo vor, genau wie im letzten Jahr beim Finale der Weltmeisterschaft in Eugene. Als Führender in die entscheidende Phase gehen, das Renngeschehen unter Kontrolle haben. Endlich sein lang erwartetes erstes WM-Gold über diese prestigeträchtige Route zu gewinnen. Doch was ein triumphaler Sieg werden sollte, endete in einem schier unglaublichen Déjà-vu.

„Die letzten Momente dieses Rennens werden mir noch lange in Erinnerung bleiben“, sagte Josh Kerr, der nach 3:29,38 Minuten überraschend als Erster die Ziellinie stürmte. Eine Leistung, die ihm die „absolute Anerkennung“ des geschlagenen Ingebrigtsen einbrachte. Er sicherte sich in 3:29,65 Minuten den zweiten Platz, knapp vor seinem norwegischen Teamkollegen Narve Gilje Nordas (3:29,68). Offenbar hat er ein sehr angespanntes „Nicht-Verhältnis“ zu ihm, aber dazu später mehr.

Zuerst das bemerkenswerte Déjà-vu: Wie schon vor zwölf Monaten musste der vermeintlich unschlagbare Ingebrigtsen im WM-Finale auf den letzten 200 Metern einen britischen Mittelstrecker passieren lassen. Dann Jake Wightman, dieses Mal Kerr – die nicht nur beide das gleiche Nationaltrikot tragen, sondern auch für denselben schottischen Verein laufen. Der Journalist Jonathan Gault twitterte ein Bild der beiden aus ihrer Jugend. „Es ist verrückt“, sagte Kerr nach seinem Sensationssieg, „dass der Edinburgh Athletics Club zum zweiten Mal in Folge Weltmeister ist.“ Er hätte es auch absurd, verrückt, spektakulär, verrückt oder einfach unglaublich nennen können – all diese Worte wären absolut richtig gewesen.

Ingebrigtsen legt körperliche Beschwerden offen

Schließlich gewann Ingebrigtsen in dieser Saison nicht nur alle seine 1500-Meter-Läufe, sondern verbesserte auch zweimal seinen eigenen Europarekord. Der erst 22-Jährige war erst der sechste Läufer in der Geschichte der Leichtathletik, der unter 3:28,00 Minuten landete, und zwar zweimal: im Juni in Oslo (3:27,95) und im Juli im polnischen Chorzow (3:27,14). ). Und doch stand er wieder an der Ziellinie eines WM-Finales und musste zusehen, wie ein britischer Außenseiter ein völlig unwahrscheinliches Gold feierte. Obwohl, und das gehört auch zur Wahrheit, Kerr selbst offenbar von Anfang an an seine Chance geglaubt hat.

„Josh hat es mir im Bus erzählt“, twitterte der britische Sprinter Adam Gemili, „dass er gewinnt, wenn er 200 Meter vor dem Ziel immer noch in der Nähe von Ingebrigtsen ist.“ Kerr setzte sich schon früh hinter Ingebrigtsen ein. War Zweiter im Windschatten des Favoriten. Dann, fast bis zum Punkt, 200 Meter vor der Ziellinie, drängte er sich an die Außenseite der Ziellinie und attackierte auf der Zielgeraden mit allem, was sein Körper hergab. Ingebrigtsen konnte zwar lange dagegenhalten, konnte aber nicht mehr kontern. „Ich wusste 50 Meter vor dem Tor, dass ich es geschafft habe“, sagte Kerr: „Auf den letzten 30 Metern dachte ich, dass ich das so sehr wollte, dass es mir egal war, wie sehr es jetzt wehtut – ich wollte einfach alles geben.“ Seien Sie der Erste, der ankommt.

Ingebrigtsen, der im Endspurt des Halbfinales das Publikum mit einer Geste irgendwo zwischen übertriebenem Selbstbewusstsein und unsportlicher Arroganz zum Jubeln animiert hatte, suchte derweil nach Erklärungen. „Ich habe versucht, 100 Prozent zu geben, aber das ist schwierig, wenn man sich nicht 100 Prozent fühlt.“

Er sprach von einer „trockenen Kehle“, die sich bereits im Halbfinale bemerkbar gemacht habe und „sich in den letzten beiden Tagen verschlimmert habe“. Am Morgen des letzten Tages sei es „etwas besser“ gewesen, auf der Aufwärmfläche habe es aber trotzdem genervt. Im norwegischen Fernsehen wollte Ingebrigtsen das jedoch offenbar nicht als Ausrede nutzen: „Ich hatte gehofft, dass es reichen würde, aber es hat nicht gereicht.“

Streitigkeiten in der Familie Ingebrigtsen

Anstatt also auf den letzten Metern um Gold zu kämpfen, hätte Ingebrigtsen fast auch noch Silber verloren. Sein Teamkollege Narve Gilje Nordas kam näher und hatte nur 0,03 Sekunden Rückstand. Ein paar Meter und er wäre vorbei. Zwei Medaillen für Norwegen, das klingt nach einem Grund zur gemeinsamen Freude – doch die Bilder aus dem Zielbereich zeigen nur einen kalten Händedruck mit reichlich Sicherheitsabstand.

Auslöser war laut der Schweizer Zeitung „Tagesanzeiger“ eine Farce um Gjert Ingebrigtsen. Er machte seine Söhne Henrik, Filip und Jakob allesamt zu Europameistern über 1500 Meter und trainierte sie viele Jahre lang. „Letztes Jahr ist er jedoch bei ihnen in Ungnade gefallen, über den Grund kann man nur spekulieren“, heißt es im „Tagesanzeiger“; offenbar will keiner der Beteiligten öffentlich darüber reden.

Sicher ist jedoch, dass Gjert Ingebrigtsen nun stattdessen Narve Gilje Nordas leitet. Da Vater Ingebrigtsen vom norwegischen Verband keine Akkreditierung für die Wettkämpfe in Budapest erhielt, verließ Nordas sogar das Mannschaftshotel und zog in die Unterkunft seines Trainers. Der „Tagesanzeiger“ zitiert den frisch gekürten WM-Dritten mit den Worten: „Die Beziehung zu Jakob ist ohnehin nicht existent.“

Was zumindest erklären dürfte, warum Nordas seine Bronzemedaille unter anderem mit den Worten kommentierte: „Ich hoffe, dass ich für die Olympischen Spiele in Paris noch besser vorbereitet bin und sie mir dann schnappen kann.“ Vielleicht sollte er über einen Wechsel nach Schottland nachdenken: zu den Ingebrigtsen-Bezwingern vom Edinburgh Athletics Club.