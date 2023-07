In Kassel verletzt: Malaika Mihambo. Foto

Erst bei den Deutschen Meisterschaften ist Malaika Mihambo in Topform, dann gibt es einen großen Schock. Ein deutscher Sprinter verfehlt knapp eine große Marke.

Plötzlich wurden sie Leichtathletik– Die Fans im Kasseler Auestadion waren ganz still und blickten besorgt auf die verletzte Malaika Mihambo auf der Gegengeraden.

Dort saß die Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin auf dem Boden und hielt einen Eisbeutel an ihren verletzten Oberschenkel. Nach ARD-Informationen soll sie einer ersten Diagnose zufolge einen Muskelfaserriss erlitten haben. Die siebte deutsche Meisterschaft mit 6,93 Metern, die Mihambo Der nationale Wettbewerb im ersten Anlauf war am Sonntag bedeutungslos.

Als der einzige deutsche Weltmeister des Jahres 2021 sechs Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft antrat, machte sich Unruhe breit Budapest brach ihren Versuch beim vierten Versuch mit schmerzverzerrtem Gesicht ab. Wenig später endete der Wettkampf für sie vorzeitig und die gute Stimmung an der Weitsprunggrube und wohl auch an der Spitze des deutschen Verbandes verflog. Mihambo hatte sich in diesem Jahr um 27 Zentimeter gesteigert und für eine deutsche Jahresbestleistung gesorgt.

Hartmann sorgt für Stimmung

Wenig später sorgte Joshua Hartmann mit seinem Deutsch für bessere Stimmung aufzeichnen über 200 Meter. Der Kölner stürmte in 20,02 Sekunden zum Titel und wäre der erste deutsche Sprinter mit einer Zeit unter 20 Sekunden gewesen, wenn er nicht früh gefeiert hätte.

„Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Arm nicht ausgestreckt. Ich weiß noch nicht, wie ich feiern werde, aber auf jeden Fall ein bisschen“, sagte Hartmann. Der 24-Jährige war deutlich schneller als der bisherige Rekordhalter Tobias Unger, der 2005 20,20 Sekunden sprintete.

Diskuswerfer Christoph Harting verzeichnete sieben Jahre nach Olympiagold in Rio einen beachtlichen Erfolg und belegte mit 62,87 Metern den dritten Platz. Harting hatte kürzlich Depressionen öffentlich gemacht. Für einen WM-Start dürfte der 33-Jährige aus Berlin allerdings nicht in Frage kommen.

Auf dem Weg zur WM machten weitere deutsche Stars im heißen Auestadion Mut. Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper will es endlich ins Finale nach Budapest schaffen, weil sie „die Nase voll hat von ihrer bisherigen Einzelleistung“, wie die 26-Jährige zugab.

Aber sie muss schneller laufen als beim überlegenen Finalsieg am Samstag. „Mir ist klar, dass ich noch einen Schritt weiter gehen muss, als ich heute gezeigt habe, aber ich traue mir das zu“, sagte Lückenkemper. „Ich habe gerade meinem Trainer geschrieben, dass sich der Lauf für 11,03 Sekunden viel zu einfach anfühlte.“

Ein weiterer Titel für Lückenkemper

Am Sonntag gewannen Lückenkemper und ihre Kollegen vom SCC Berlin den nationalen Staffeltitel. Auch Lea Meyer, die bei den Europameisterschaften Zweite wurde, wurde Doppelmeisterin, zunächst über 5000 Meter und dann über ihre Spezialdisziplin 3000 Meter Hindernis.

Am vielversprechendsten auf internationaler Ebene waren die 88,72 Meter des Speerwerfers Julian Weber, der zu den Besten der Welt zählt. Der 28-Jährige war nicht einmal ganz zufrieden, denn für den ersten 90-Meter-Wurf reichte es erneut nicht. „Es kann alles noch ein bisschen stimmiger werden, dann geht es viel weiter“, sagte der Europameister.

Olympia- und Europazweite Kristin Pudenz überzeugte mit 65,98 Metern im Diskuswurf und ist zuversichtlich, nach zwei elften WM-Rängen dieses Mal in Budapest ganz vorne mit dabei zu sein. An einem perfekten Tag könnte Stabhochsprung-Meisterin Bo Kanda Lita Baehre dasselbe tun.

Ob mit Konstanze Klosterhalfen zum Saisonhöhepunkt in Ungarns Hauptstadt zu rechnen ist, bleibt neben der Verletzung von Mihambos eine weitere Frage, die den deutschen Verband beschäftigen dürfte. Überrascht zeigte sich der DLV von der kurzfristigen Absage für Kassel wegen Fußproblemen, wo der zuletzt schwache 5000-Meter-Europameister über 800 Meter antreten wollte.

dpa