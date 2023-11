Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo sieht nach der medaillenlosen WM deutscher Sportler viele Sportler „auf dem richtigen Weg“ zu neuen Erfolgen. „Vielleicht reicht es für Paris noch nicht. Vielleicht gibt es nur mit ihnen noch mehr Spitzenleistungen Olympische Spiele 2028 in Los Angeles“, sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Deutschlands Leichtathleten haben bei den Weltmeisterschaften im Sommer in Budapest enttäuschend keine Medaille gewonnen. Mihambo, dessen Buch „Spring Dich frei“ im Oktober erschien, musste sich nach einer Muskelverletzung vorzeitig zurückziehen. „Die Weltmeisterschaft im Fernsehen zu verfolgen war auf jeden Fall sehr schwer“, sagte die zweimalige Weltmeisterin, die jetzt von Ivana Vuleta (Serbien) entthront wurde.

Die Leistungen der deutschen Leichtathleten „müssen differenziert betrachtet werden“, sagte Mihambo. „Viele Athleten haben ihre beste Saisonleistung oder sogar einen persönlichen Erfolg erzielt. Ich habe mich über viele gute Wettkämpfe in der Distanz gefreut. Mit etwas Glück hätten einige von ihnen eine Medaille gewonnen“, sagte sie. „Auf dem Höhepunkt der Saison eine Bestleistung zu erzielen, ist an sich herausragend, aber das internationale Niveau ist oft einfach höher.“ Man muss sich neu aufstellen und neue Wege gehen, damit Deutschland wieder den Anschluss an die Weltspitze findet.“

Auf dem Weg zu ihrem eigenen Comeback, das Ende Januar oder Anfang Februar in der Halle stattfinden soll, schwimme sie „ein bisschen vergeblich, nachdem die Weltcup-Saison vorzeitig beendet wurde“, sagte die dreifache Athletin der Jahr. „Ich weiß, dass ich nach der letzten Saison mehr ins Training investieren muss, vielleicht brauche ich mehr Trainingslager.“ Auf dem Weg zu Olympia „Die Europameisterschaften im nächsten Jahr in Rom werden der erste Höhepunkt sein – und der absolute Höhepunkt folgt im August in Paris.“ Dann finden in der französischen Hauptstadt die Olympischen Spiele statt.

Mihambo gab Anregungen für den deutschen Aufschwung Leichtathletik könnte helfen. «Es ist wichtig, dass der internationale Austausch funktioniert. „Es geht darum, voneinander zu lernen und dafür zu sorgen, dass man am Puls der Zeit ist“, sagte der Sportler der LG Kurpfalz. „Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass sich Sportler bestmöglich entwickeln können. Das ist schwierig, z Zum Beispiel, wenn jemand neben dem Sport Vollzeit arbeiten muss.“

