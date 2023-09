Nach dem Leichenfund in Pulheim bei Köln ermittelt eine Mordkommission. Ein Tötungsdelikt sei nicht auszuschließen, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Donnerstag. Den Angaben zufolge entdeckten Nachbarn am Donnerstag den zunächst nicht identifizierten Toten. Nähere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei am Donnerstag nicht. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.