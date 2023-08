dakar Mehr als 60 Menschen könnten vor der Küste Westafrikas gestorben sein, mehr als fünf Wochen nachdem ein Fischerboot mit mehr als 100 Menschen an Bord abstürzte. Ein spanisches Fischerboot habe am Montag nördlich der Kapverdischen Inseln sieben Leichen entdeckt, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Donnerstag mit. Nach Angaben des senegalesischen Außenministeriums seien rund 620 Kilometer vor der westafrikanischen Küste 38 Menschen gerettet worden. Nach Angaben der IOM sind schätzungsweise 56 Menschen tot.

Überlebende konnten an Bord genommen werden

Die spanische Hilfsorganisation Walking Borders sagte, das Boot mit den Migranten sei am 10. Juli in Fass Boye, Senegal, in See gestochen. Zehn Tage später informierten Familien dort die Organisation, weil sie nichts von ihren Verwandten an Bord gehört hätten, sagte Helena Maleno Garzón, Gründerin von Walking Borders.

Die Polizei in Kap Verde sagte, das spanische Fischerboot habe die Migranten nördlich der Insel Sal entdeckt, sei aber nicht in der Lage gewesen, ihr Boot abzuschleppen. Also nahm es die Überlebenden mit an Bord.

Die Migrationsroute über den Atlantik ist eine der gefährlichsten der Welt: Laut Walking Borders verloren im ersten Halbjahr 2023 fast 800 Menschen ihr Leben oder wurden vermisst.

RND/AP