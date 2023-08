Ein seit dem 22. Juli vermisster 24-jähriger Student aus Mexiko wurde im Berliner Bezirk Adlershof tot aufgefunden. Ein Passant bemerkte am Samstagnachmittag eine im Teltowkanal nahe der Altglienicker Brücke schwimmende Leiche und alarmierte Polizei und Feuerwehr, wie die Polizei am Abend mitteilte. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann kein Verschulden Dritter angenommen werden. Die Polizei ermittelt noch.

Polizei fahndet seit Wochen nach Schülerin – Hinweise auf „psychische Ausnahmesituation“

Nach Angaben der Polizei hatte die 24-Jährige am 22. Juli ihre Wohnung verlassen und war nicht zurückgekehrt. „Es gibt Hinweise darauf, dass sich der 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet“, heißt es in der Polizeimeldung. Auch die internationale Polizeibehörde Interpol hatte eine Vermisstenanzeige herausgegeben, einen „Gelben Zettel“. Nach eigenen Angaben lagen der Berliner Polizei zuletzt knapp 120 Hinweise zum Verschwinden der jungen Frau vor.

Erst am Samstagnachmittag zeigten zahlreiche Menschen in Berlin ihre Solidarität mit der Familie des Studenten. Im Beisein der Eltern des 24-Jährigen zündeten sie Kerzen an und stellten sie auf die Stufen der mexikanischen Botschaft in der Hauptstadt. Einige Leute hatten kurze Reden gehalten. Auch Botschafter Francisco Quiroga sprach zu den Menschen und zündete eine Kerze an. Nach Angaben der Polizei hatten sich rund 250 Menschen vor der Botschaft im Tiergarten versammelt.

Mexikos Präsident: „Haben Hinweise darauf, was vor dem Verschwinden geschah“

In Berlin hatten zuvor Freunde nach dem 24-Jährigen gesucht. Sie hatten Flugblätter in der Stadt verteilt und Plakate aufgehängt. Sie waren durch Parks oder Wälder gewandert und hatten Bahnhöfe überprüft.

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach diese Woche über Fortschritte bei den Ermittlungen. Als er auf seiner täglichen Pressekonferenz in Mexiko-Stadt zu dem Fall befragt wurde, sagte er, es gebe Hinweise von Personen, die der vermissten Person nahe standen: „Wir haben jetzt einen Bericht darüber, was passiert ist, bevor die junge Frau verschwunden ist.“