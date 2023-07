Leiche einbetoniert – Ende eines Mordfalles in České Velenice: Witwe wurde freigesprochen

2012 Versteckte der Verurteilte sterven Leiche in een Fass unter Beton im Keller. De Prager Obergericht sprak de Lebensgefährtin des Opfers nun aufgrund fehlender Beweisen frei, wie de Tschechische Portal www.idnes.cz rapporteert. Die Gattin sollte ursprünglich Weihilfe zum Mord zehn Jahre ins Gefängnis.

Die Polizei entdeckte die Leiche first 2021. Die Frau Hatte Drei Kinder mit dem ermordeten Mann, jetzt hat sie one weiteres Kind mit dem Verurteilten. Die Freundin des Opfers soll dem Mann am Tag des Mordes, wahrscheinlich am 21. Augustus 2012, een Ditiaden-Tablette ins Essen gegeben haben, woraufhin er einschlief. Dann kam ihr Geliebter ins Haus en tötete den Mann met een keukenmesser. Aber: „Wir haben einfach keine Beweise, welche die Schuld der Angeklagten eindig belegen“, begründete der Vorsitzende der Beschwerdekammer, Martin Hodoušek, die Gründe, warum er die Frau freisprach.

Der 35-jarig bestaan ​​in de Mord, bestreitet jedoch, es im Voraus geplant zo haben. “Ich bereue es sehr. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es ganz anders arrangeren“, sagte er vor Gericht. Daar bestreitet auch, dass er die Tat vorher mit seiner Geliebten habe geplant. Er wordt gebruik gemaakt van de Darstellung, als de Frau nichts wusste is. Am Tag des Mordes staat er nach eigenen Angaben unter Alkoholeinfluss von einer Party zuvor. „Ich habe ihn einfach aus dem Nichts erstochen“, zei hij. „Ich war 18, ich hatte drei kleine Kinder, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts“, antwoordde de Freundin des Ermordeten auf die Frage, warum sie sich nicht an die Polizei gewandt habe. Der Angeklagte heeft altijd gesagt, dat is „sich darum kümmert“. Ditiaden habe sie dem Opfer nur zur Beruhigung gegeben.