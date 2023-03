Chelsea zal ernaar streven om voort te bouwen op hun succes in Europa en hun seizoen om te draaien terwijl ze vanmiddag naar Leicester afreizen.

Een overwinning tegen Leeds vorige week en een indrukwekkende overwinning op Borussia Dortmund om de kwartfinales van de Champions League te bereiken, hebben eindelijk wat positiviteit gebracht in een moeilijk seizoen.

Het was een en al glimlach voor Chelsea en Potter na hun overwinning in Europa

Graham Potter heeft de afgelopen weken onder enorme druk gestaan, maar de laatste twee resultaten hebben de moed opgewekt en hij hoopt nu de zaken om te draaien.

Het uitrecord van de Blues is echter een punt van zorg geweest en ze zijn puntloos in tien op de weg met een reis naar de East Midlands als volgende.

Leicester bevindt zich in een degradatiestrijd en heeft drie wedstrijden op rij verloren in de competitie met Brendan Rodgers die de hitte voelt.

The Foxes zijn slechts drie punten verwijderd van de onderkant van de tafel en hebben dringend een overwinning nodig om een ​​catastrofaal einde van het seizoen te voorkomen.

Leicester vs Chelsea: Hoe te volgen

Deze Premier League-clash vindt plaats op zaterdag 11 maart.

De aftrap in het King Power Stadium staat gepland om 15.00 uur.

Helaas kan deze game niet worden bekeken in het VK vanwege de black-out van 15.00 uur.

TalkSPORT heeft u echter gedekt en Adrian Durham zal in de East Midlands zijn voor GameDay Live om updates te geven over alle actie in de Premier League en EFL.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.

Getty Leicester is slechts drie punten verwijderd van de onderkant van de ranglijst

Leicester vs Chelsea: teamnieuws

Leicester blijft zonder Youri Tielemans, maar verwelkomt aanvoerder Jonny Evans terug in de selectie nadat hij de hele week met de ploeg heeft getraind.

James Maddison kwam afgelopen weekend weer in actie en zal naar verwachting weer starten, maar Harvey Barnes twijfelt na een enkelblessure.

Wat Chelsea betreft, Thiago Silva zal een enorme misser zijn terwijl hij doorgaat met zijn herstel, hoewel Wesley Fofana is opgestapt om hem te vervangen nadat hij terugkeerde van zijn eigen nederlaag.

Reece James zal de wedstrijd missen door ziekte, terwijl Raheem Sterling twijfelachtig is met een lichte hamstringblessure.

Christian Pulisic is weer helemaal fit en zal samen met Joao Felix en Kai Havertz strijden om een ​​startplaats, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang een licht probleem heeft met zijn rug.

Nieuwe aanwinst Mykhailo Mudryk was halverwege de week een ongebruikte invaller in de Champions League en hoopt zaterdag wat speeltijd te zien, maar N’Golo Kante is nog steeds niet fit genoeg om mee te doen.

Getty Fofana geniet ervan om na zijn blessure weer op het veld te staan

Leicester vs Chelsea: wat is er gezegd?

Chelsea-manager Potter hoopt dat vooruitgang in de Champions League een springplank zal blijken te zijn voor de rest van het seizoen.

Tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd zei Potter: “Doelpunten en overwinningen geven vertrouwen, dat is duidelijk.

“Ik ga niet klagen over hoe ze komen, maar de resultaten waren moeilijk. De beste manier is om goed te verdedigen, goed aan te vallen, en dan resulteren ze erin dat je doelpunten maakt en wint.

“Dat kost wat tijd. Als we geluk hebben, ben ik daar ook blij mee.”

Getty De druk op Potter is iets afgenomen na opeenvolgende overwinningen

Leicester vs Chelsea: wedstrijdfeiten