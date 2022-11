Leicester-Star wird aufgrund einer Knieverletzung höchstwahrscheinlich keine Rolle für England beim WM-Auftakt gegen den Iran spielen

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass James Maddison beim WM-Auftakt Englands gegen den Iran eine Rolle spielen wird, versteht talkSPORT.

Maddison konnte nicht am vollen Training teilnehmen, seit das englische Team Anfang dieser Woche in Katar gelandet ist, da er sich am vergangenen Samstag beim 2: 0-Sieg von Leicester bei West Ham eine Knieverletzung zugezogen hatte.

AFP Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Maddison Englands WM-Auftakt gegen den Iran verpassen wird

Getty Maddison hat seit der Landung in Katar nur an einer Light-Session teilgenommen

England hat bis Sonntag Zeit, wenn es sich entscheidet, Maddison nach Hause zu schicken und einen Ersatz anzufordern, aber im Moment wird nicht davon ausgegangen, dass sie eine so drastische Aktion planen.

Maddison hat seit seinem einzigen Länderspiel gegen Montenegro im Jahr 2019 nicht mehr für die Three Lions gespielt.

Er hatte am Montag auf eine Schlüsselrolle gegen den Iran gehofft, nachdem er sich mit einer Reihe herausragender Leistungen für Leicester in die Pläne von Gareth Southgate gedrängt hatte.

Es scheint jedoch, dass der 25-Jährige warten muss, um sich in der WM-Gruppe B für England zu profilieren.

Anfang dieser Woche sprach Maddison über seinen Wunsch, auf der internationalen Bühne etwas zu bewirken.

Er sagte: „Ich hatte nur 30 Minuten internationalen Fußball. Aber ich bin ein Spieler, der viel Selbstvertrauen hat.

Getty Maddison erlitt letzte Woche bei Leicesters Zusammenstoß mit West Ham eine Knieverletzung

Getty Es scheint jetzt, dass er diese Verletzung noch nicht rechtzeitig für den Iran abschütteln muss

„Wenn es darauf ankommt, glaube ich, dass ich ein Spieler bin, der etwas bewirken kann. Und ich werde mit diesem Selbstvertrauen weitermachen, weil ich denke, dass alle Topspieler dieses Selbstvertrauen haben – das spürt man – das an Arroganz grenzt.

„Aber es gibt eine Linie und Sie hören viele Ex-Spieler darüber reden, aber Sie müssen dieses Selbstvertrauen haben, und ohne dieses Selbstvertrauen wäre ich nicht hier.

„Wenn ich dazu aufgefordert werde, werde ich also mein Bestes tun, um diesen magischen Moment hervorzurufen und das Selbstvertrauen zu haben, dass ich in diese Phase gehöre.“