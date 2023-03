Leicester City leed volgens hun laatste rekeningen een clubrecordverlies van £ 92,5 miljoen voor het seizoen 2021/22.

Het cijfer is bijna drie keer het verlies dat ze vorig jaar hebben geleden (£ 31,2 miljoen), hoewel het ongewoon hoog is, deels vanwege de Covid-pandemie, waardoor het grootste deel van het seizoen achter gesloten deuren moest worden gespeeld.

Leicester heeft ook geen geld verdiend aan een speler met een grote naam tijdens de periode met de verkoop van Wesley Fofana aan Chelsea afgelopen augustus, voor een vergoeding van meer dan £ 70 miljoen, die in de rekeningen van volgend jaar zal verschijnen.

De eigenaren van Leicester waren voorbereid op zo’n groot tekort en namen een bewuste beslissing om hun verliezen te vergroten en de investering in de ploeg te maximaliseren.

Een clubverklaring luidde: “Op weg naar een tweede opeenvolgende Europese campagne voor de eerste keer in onze geschiedenis, na opeenvolgende vijfde plaatsen in de Premier League (2019/20 en 2020/21) en het opheffen van onze eerste FA Cup (2021 ), behield de club haar primaire spelactiva terwijl ze verder aanzienlijk investeerde in spelersacquisitie en salarissen.

“Deze aanpak was de belangrijkste factor achter het verlies vóór belastingen van de club van £ 92,5 miljoen voor het jaar (2021: £ 31,2 miljoen verlies), waarbij het behoud van de belangrijkste speelactiva van de club de winst uit de verkoop van spelers in het jaar compenseerde. .”

Dat leidde tot een uitgave van 23 miljoen pond aan Patson Daka, 17 miljoen pond aan Boubakary Soumare uit Lille en ongeveer 15 miljoen pond aan Jannick Vestergaard uit Southampton, evenals een aanzienlijke verhoging van de totale loonsom van de ploeg.

In december verloste Leicester-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha de club van zijn uitstaande schuld van £ 194 miljoen in een belangrijke toezeggingsverklaring van de eigenaren.

Na de publicatie van de rekeningen van de club zei Leicester-topman Susan Whelan: “In de 12 jaar dat we eigendom zijn van King Power, hebben we consequent geprobeerd te investeren in de toekomst van de club en voort te bouwen op gevestigde sterke posities.

“King Power’s niet-aflatende steun aan de club biedt een veilige positie van waaruit we onze kansen kunnen benutten. Om echter te blijven voldoen aan de regels van het spel, zowel in eigen land als in Europa – waar we regelmatig willen concurreren – moet onze lopende investeringsstrategie worden voortgezet.” om onze onderliggende omzetontwikkeling weer te geven.

“Onze lange termijn ambitie is om dit te bereiken door succes op het veld, de commerciële groei die daarmee gepaard gaat en door de uitbreiding van ons stadion en de ontwikkeling van het bijbehorende masterplan.

Afbeelding:

Wesley Fofana tekende voor Chelsea in een deal ter waarde van maximaal £ 75 miljoen, maar zijn verkoop zal pas volgend jaar worden weerspiegeld in de rekeningen van Leicester





“Op de kortere termijn, aangezien we proberen te blijven concurreren met meer gevestigde tegenstanders, zullen winsten uit spelershandel en voortdurende succesvolle rekrutering een prominente plaats blijven innemen in onze strategie. Deze aanpak heeft ons in het verleden goed gediend, waardoor we beter in staat zijn om investeren in de groei van de club en een hoeksteen vormen van het meest succesvolle tijdperk in de geschiedenis van Leicester.

“Iedereen bij de club blijft zich inzetten voor de voortdurende en verantwoorde vestiging van Leicester City als een consistente competitieve kracht in de leidende competities van het spel en een krachtige kracht voor het goede in onze gemeenschappen.”

Leicester genereerde voor het jaar een omzetcijfer van £ 214,6 miljoen, wat een daling vertegenwoordigde in vergelijking met de £ 226,2 miljoen in 2021, voornamelijk als gevolg van de omkering van boekhoudkundige timingverschillen als gevolg van de pandemie, waarbij 20 procent (£ 32,9 miljoen) van de omzet van de 2019 /20 seizoen werd erkend in het boekjaar 2020/21.

Leicester’s grote geldverkopen: 2022/23: Wesley Fofana – Chelsea, £ 75 miljoen

2020/21: Ben Chilwell – Chelsea, £ 50 miljoen

2019/20: Harry Maguire – Manchester United, £ 80 miljoen

2018/19: Riyah Mahrez – Manchester City, £ 60 miljoen

2017/18: Danny Drinkwater – Chelsea, £ 35 miljoen

2016/17: N’Golo Kante – Chelsea, £ 32 miljoen

De onderliggende inkomsten van de club stegen, met een stijging van de UEFA-inkomsten (£ 21,5 miljoen van £ 13,7 miljoen) en de ontvangstbewijzen stegen van £ 0,5 miljoen naar £ 21 miljoen toen supporters terugkeerden naar de stadions.

De omzetstijging werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van £ 6 miljoen in de Premier League-inkomsten voor 2021/22 in vergelijking met het voorgaande jaar als gevolg van een lagere eindpositie.

Er werden ook extra investeringen gedaan in het speelteam van de club en de faciliteiten op Belvoir Drive om hun dames- en meisjesvoetbalactiviteiten verder te professionaliseren.

Analyse: Leicester niet dicht bij FFP-inbreuken

Sky Sports News senior verslaggever Rob Dorsett:

Hoewel de club langetermijnambities heeft om te kunnen concurreren met de elite van de Premier League op het gebied van inkomsten, blijft hun huidige model er een van het kopen van jong talent, het verbeteren van de ploeg met goede coaching en normen, en vervolgens een aantal van die spelers verkopen. met grote winst.

Ik begrijp dat de eigenaren en bazen van Leicester zich geen zorgen maken over het laatste tekort. Dit maakt deel uit van een breder tactisch plan en dergelijke grote verliezen zullen naar verwachting van korte duur zijn zodra de verkoop van Fofana op de rekeningen is geregistreerd.

Het is echter duidelijk dat deze verliezen op zo’n hoog niveau niet houdbaar zijn, en de cijfers verklaren voor een groot deel waarom de club zo zuinig is geweest in de afgelopen transferperiodes.

Afbeelding:

Wout Faes (rechts) was de enige zomeraanwinst van Leicester dit seizoen





Er was vijandigheid van enkele supporters die de club beschuldigden van een gebrek aan ambitie, waarbij Leicester slechts één speler contracteerde – Wout Faes van Stade Reims voor £ 17 miljoen – in de hele transferperiode van afgelopen zomer, ondanks de meevaller van £ 75 miljoen voor Fofana .

Mij ​​is verteld dat Leicester niet dicht bij een schending van Financial Fair Play staat, ondanks zulke grote verliezen.

De toewijding van King Power aan de club blijft standvastig, met hun eigendom in het 13e jaar.

Het in Thailand gevestigde belastingvrije bedrijf King Power, dat eigenaar is van Leicester, heeft sinds het einde van de coronaviruspandemie een sterke verbetering in de handel gezien, en de familie Srivaddhanaprabha heeft diepe zakken – zoals blijkt uit de voorzitter, Aiyawatt, die vorige maand aankondigde dat hij had £ 194 miljoen aan schulden afgeschreven die de club aan King Power verschuldigd was.

Dat is geen nieuw “inkomen” en helpt dus niet direct bij FFP, maar het maakt de balans wel veel gezonder door de “schuld naar eigen vermogen overdracht”.

Een positief teken voor Leicester is dat de onderliggende inkomsten jaar op jaar zijn gestegen, en de strategie van de club is om te proberen die inkomsten aanzienlijk te laten groeien met een grotere stadioncapaciteit, een nieuwe uitgaansgelegenheid en een nieuw hotel, allemaal gepland in de komende jaren.

De clubhiërarchie is van mening dat dit de enige manier is om in de toekomst te kunnen concurreren met de “big six”-clubs van Engeland en uiteindelijk af te stappen van het huidige bedrijfsmodel dat draait om het verkopen van enkele van hun beste spelers om verdere investeringen in de club mogelijk te maken. bredere ploeg.