Lehrerstreik in Portland geht weiter; Die Schule ist am Montag erneut abgesagt

Die Verhandlungen zwischen den Portland Public Schools und der Portland Association of Teachers wurden am Samstag und Sonntag fortgesetzt, aber beide Seiten hatten bis Sonntagabend keine Einigung erzielt. Da die Lehrer am Montag nicht zur Schule erscheinen wollen, wird der Bezirk nach den Absagen am 1. und 2. November den Unterricht für einen dritten Tag absagen.

„Angesichts des Stands der Verhandlungen und der Bestätigung von PAT, dass sie beabsichtigen, die Arbeitsniederlegung fortzusetzen, wird es morgen keine Schule geben“, schrieb PPS am Sonntagabend in einem Brief an die Familien. „Wir sind bereit, uns morgen erneut zu treffen, und hoffen, dass PAT mit uns am Tisch bleibt. Wir sind weiterhin bestrebt, uns kontinuierlich zu treffen und im Rahmen unserer festen Ressourcen Kompromisse einzugehen, bis wir zu einer fairen Lösung gelangen.“

Trotz des strömenden Regens nahmen Hunderte von Menschen an der Kundgebung der Portland Association of Teachers teil, die am 1. November 2023 an der Roosevelt High School in Portland, Oregon, stattfand. Die Verhandlungen zwischen den Portland Public Schools und der Portland Association of Teachers wurden das ganze Wochenende über fortgesetzt, jedoch auf beiden Seiten Bis Sonntagabend konnte keine Einigung erzielt werden. Kristyna Wentz-Graff / OPB

Die Lehrer der Portland Public Schools, Oregons größtem Schulbezirk, streiken seit dem 1. November. PAT und PPS unterscheiden sich unter anderem bei den Lohnausgaben und der Zeitplanung für Personal und Lehrer.

Gewerkschaftsmitglieder sagten am Samstag, dass die Streikposten an den Schulstandorten am Montag um 8 Uhr wieder aufgenommen würden, wenn bis Sonntag keine Einigung erzielt werde.

