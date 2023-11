Lehrern an Hamburger Schulen gedroht: vier Festnahmen | NDR.de – Nachrichten

Stand: 8. November 2023 19:06 Uhr Nachdem am Mittwoch an zwei Schulen in Hamburg Lehrer bedroht wurden, hat die Polizei vier Kinder und Jugendliche festgenommen.

Wie die Polizei am Abend mitteilte, nahmen Zivilfahnder vier Personen vorübergehend fest. Dabei handelt es sich um zwei 12-Jährige, einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen. Die Polizei beschlagnahmte bei ihnen zwei Spielzeugpistolen. Einer der 12-Jährigen und der 13-Jährige stehen im Verdacht, in einem Klassenzimmer einer Bezirksschule in Blankenese einen Lehrer mit einer Waffe bedroht zu haben. Am Abend wurde bekannt, dass es an der Schule Mendelssohnstraße im Stadtteil Bahrenfeld zu einer ähnlichen Bedrohungslage kam. Dort soll auch ein Lehrer bedroht worden sein. Am Abend war die Lage an beiden Schulen wieder ruhig. Niemand wurde verletzt.

Videos 3 Min In der Bezirksschule Blankenese wurde offenbar ein Lehrer mit einer Waffe bedroht. Die Hamburger Polizei startete einen Großeinsatz. 3 Min

Groß angelegter Polizeieinsatz

In der Bezirksschule Blankenese an der Frahmstraße sei am Vormittag ein Lehrer in einem Klassenzimmer der 8. Klasse von zwei Jugendlichen oder Kindern vor Schülern mit einer Waffe bedroht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Jungen sollen auf den Lehrer gezielt haben. Nach Angaben der Polizei verließen sie anschließend das Klassenzimmer und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob es sich dabei um Schüler der Bezirksschule Blankenese handelt, ist noch unklar. Der Schulleiter alarmierte nach dem Vorfall die Polizei. Ein Großaufgebot durchsucht die Schule. Die Suche war erfolglos. Erst nach mehr als vier Stunden gab die Polizei Entwarnung. Insgesamt waren 400 Polizisten im Einsatz.

Schule in Blankenese evakuiert

Kurz vor der vierten Unterrichtsstunde forderte der Direktor die Kinder, Jugendlichen und Lehrer auf, sich in den Klassenräumen einzuschließen. Bewaffnete Einsatzkräfte durchkämmten daraufhin die Schulräume und begleiteten die Schüler aus den Gebäuden. „Über den Aufenthaltsort der Täter im Gebäude liegen uns keine Informationen vor“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. „Wir gehen derzeit nicht mehr von einer bedrohlichen Lage aus.“

„Einige haben angefangen zu weinen“

Die noch im Gebäude befindlichen Personen wurden zu einer Sammelstelle gebracht. Viele besorgte Eltern warteten bereits am eingerichteten Sammelplatz in der Reichspräsident-Ebert-Kaserne. „Ich war in einer Besprechung und bekam den Anruf von meiner weinenden Tochter“, sagte ein Vater. Um sie abzulenken, organisierte der Lehrer mit den Kindern Karaoke. Eine Studentin beschrieb, wie sie im Musikzimmer war, als die Ankündigung kam, sich einzuschließen und ruhig zu bleiben. „Einige Leute haben gerade angefangen zu weinen“, sagte sie, nachdem sie von ihrem Vater begrüßt wurde.

Straßen gesperrt

An der Schule gibt es rund 1.150 Schüler und mehr als 120 Lehrer. Während des Einsatzes forderte die Polizei, den Bereich um die Frahmstraße in Blankenese möglichst zu meiden. Auch im Bereich der Schenefelder Landstraße und der Simrockstraße kam es zu Straßensperrungen. Außerdem wurde der S-Bahn-Verkehr zwischen den Bahnhöfen Sülldorf und Klein Flottbek inzwischen eingestellt.