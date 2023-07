Schloss (Spreewald). Die Lehrer Max Teske und Laura Nickel zeigten Zivilcourage und prangerten rechte Vorfälle an ihrer Schule in Brandenburg an. Nun verlassen beide zum neuen Schuljahr die Gesamtschule in Burg (Spreewald). Im Interview erklärt Teske, wie es dazu kam und was er sich vom brandenburgischen Bildungsministerium gewünscht hätte.

Herr Teske, am Mittwoch hingen in Burg überall Aufkleber mit Ihrem Konterfei und der Aufschrift „Pisst du gehst nach Berlin“. Was hast du gedacht, als du das gesehen hast?

Max Teske: Ich bin morgens zur Schule gefahren und habe den Aufkleber erst bemerkt, als mich ein Schüler darauf hingewiesen hat. Ich war total schockiert. Plötzlich bist du ein Ziel. Am selben Tag wurde ein Instagram-Post veröffentlicht, der zu einer Jagd auf mich und meinen Kollegen aufrief. Das ist eine Hausnummer.

Fühlen Sie sich in Burg noch sicher?

Seit diesem Instagram-Post wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Wir stehen in engem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden, die leisten wirklich gute Arbeit. Mittlerweile fährt mehrmals täglich ein Streifenwagen an meinem Wohnort vorbei. Dadurch fühle ich mich sicherer. Gleichzeitig fühlt es sich falsch an, dass ich geschützt werden muss, weil ich unsere Demokratie verteidige. Ich habe das Leben hier sehr genossen und es ist schade, dass ich jetzt gehen muss.

Ende April haben Sie und Ihre Kollegin Laura Nickel in einem Brandbrief auf rechtsextreme Vorfälle an Ihrer Schule aufmerksam gemacht. Der Brief löste bundesweites Medienecho aus. Wie waren die Reaktionen vor Ort?

Sehr verschieden. Wir erhielten ermutigende E-Mails von Eltern, die uns Mut machten und froh waren, dass endlich jemand das Thema ansprach. Aber es gab einen Brief an die Eltern, in dem wir um unsere Entlassung gebeten wurden, weil wir unsere „Ideologie“ in die Schule gebracht hatten. Ich habe auch Feindseligkeiten auf offener Straße erlebt. Auf dem Weg zum Supermarkt am helllichten Tag schrien mich zwei stark tätowierte, muskulöse Männer an und nannten mich „verdammte Zecke“. Ich sollte Burg „verärgern“.

Max Teske fordert eine verpflichtende Fortbildung für Lehrer

Und wie war die Reaktion der Studierendenschaft?

Dazu kann ich nichts sagen. Ich erhielt einen Brief von der Schulbehörde, in dem mir mit einer Abmahnung gedroht wurde, wenn ich weiterhin über schulinterne Vorfälle rede.

Dann können Sie zu den Reaktionen in der Hochschule auch nichts sagen?

Nein, leider nicht.

Die zuständige Schulbehörde in Cottbus und das Kultusministerium haben stets bekräftigt, dass sie genug getan haben und Ihnen ein Gespräch angeboten. Was schief gelaufen ist?

Mir hat eine klare Haltung gefehlt. Niemand stand vor uns und sagte ganz offen, dass er uns unterstützt und alles dafür tun wird, dass Rechtsextremismus in den Schulen keinen Platz hat. Stattdessen gab es jede Menge Lippenbekenntnisse. Aber das reicht nicht.

Was braucht es, um gegen Rechtsextremismus an Schulen vorzugehen?

Wir brauchen eine verpflichtende Fortbildung für Lehrkräfte. Sie müssen beispielsweise wissen, wie man rechte Symbole oder Aussagen erkennt, wie man damit umgeht und wie man Opfer von Rassismus und Rechtsextremismus schützt. Gleichzeitig brauchen wir Demokratiebildung in den Schulen – und zwar jetzt. Gegebenenfalls muss hierfür der Sportunterricht ausfallen.

Wie lehrt man rechte Jugenddemokratie?

Wie bringt man Kindern die Demokratie näher, wenn sie in einem rechten Elternhaus aufwachsen?

Das ist die Herausforderung. Wenn ein Schüler provoziert, vielleicht mit rechten Symbolen oder Äußerungen, müssen wir Pädagogen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen mit den Studierenden ins Gespräch kommen und sie im Idealfall von demokratischen Werten überzeugen. Das ist natürlich schwierig, wenn sich die Eltern engagieren – oder Jugendliche von Neonazis angeworben werden, um in den Fanblöcken von Energie Cottbus Fußball zu spielen. Du bist oft machtlos.

Du bist in Cottbus geboren und in Spremberg zur Schule gegangen. Hatten Sie damals auch Probleme mit dem Rechtsextremismus?

Es ist traurig, aber in den letzten 15 Jahren hat sich nichts wirklich geändert. Damals hatte ich lange Haare und politische Knöpfe an meiner Jacke, ich stand eher links. Deshalb wurde ich oft von rechten Mitschülern verprügelt. Spremberg war damals für eine starke rechte Szene bekannt. Es gab dort wenig Gegenkultur. Manchmal war man dort wirklich alleine.

„Es gibt viele und sie sind verdammt laut“

Ist das ein südbrandenburgisches Phänomen?

Rechtsextremismus ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, doch im Süden Brandenburgs ist die Rechte in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie haben hier ein enges wirtschaftliches Netzwerk aufgebaut. Sie sind nicht in der Mehrheit, wie sie gerne behaupten. Aber es gibt viele und sie sind verdammt laut. Die AfD ist hier sehr präsent und bietet immer wieder Kundgebungen oder Bürgerdialoge an. Von den anderen Parteien bekommt man nicht viel mit. Darüber hinaus werden viele Rechte einfach gewährt. Es dauert manchmal fünf Jahre, bis rechte Straftaten vor Gericht landen – das dauert viel zu lange.

Viele in der Region haben Sie als „Gespenst“ bezeichnet, weil Sie das Thema so offen zur Sprache gebracht haben.

Es kann sein, dass jetzt weniger Touristen in den Spreewald kommen, weil sie um ihre eigene Sicherheit bangen. Aber ehrlich gesagt hat es keinen Sinn, wegzulächeln und das Problem zu ignorieren. Wir müssen uns aktiv damit auseinandersetzen. Der Spreewald lockt jedes Jahr viele Touristen an – auch aus dem Ausland. Wie sollen sie sich hier wohlfühlen, wenn das erste Restaurant in Burg, das „Deutsche Haus“, von einem Rechtsextremisten geführt wird?

Warum sind Sie eigentlich Lehrer geworden?

Ich denke, es ist eine wichtige Aufgabe. Wir begleiten junge Menschen beim Heranwachsen, vermitteln ihnen Wissen und prägen sie. Wir Lehrer tragen eine große Verantwortung. Wir haben einen Eid abgelegt und auf das Grundgesetz geschworen. Unsere Aufgabe ist es, die Studierenden zu wehrhaften Demokraten zu formen. Deshalb brauchen wir engagierte Lehrkräfte, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen und den Schülern demokratische Werte vermitteln.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.