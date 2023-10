Russlands Krieg gegen die Ukraine markierte einen neuen Meilenstein in der Drohnenkriegsführung. Umgebaute kommerzielle Drohnen, die bis vor Kurzem als ungeeignet für den Kampf galten, wurden erstmals für gezielte Großangriffe eingesetzt.

Militärexperten sagen, Hamas-Terroristen hätten diese Art von Drohnen eingesetzt, um ihre Angriffe auf israelische Grenzstädte am 7. Oktober zu ermöglichen.

Die Militanten setzten angepasste kommerzielle Quadrocopter-Drohnen ein, die von den chinesischen Firmen DJI und Autel entwickelt wurden, heißt es.

Ein Wohnhaus wurde in Russland versehentlich von einer Drohne getroffen. Die Drohne sollte ein nahegelegenes Flugzeugwerk angreifen, sagen Sicherheitsbehörden. Bild: Jewgeni Sudakow/TASS/IMAGO

Eine Neuentwicklung

Die Hamas richtete bei ihren Anschlägen vom 7. Oktober, bei denen mehr als 1.400 Menschen starben, schweren strategischen Schaden bei den israelischen Streitkräften an. Die Hamas wird von den USA, der Europäischen Union, Israel und einigen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft.

Auf Videoaufnahmen der Hamas ist zu sehen, wie Drohnen Sprengkörper abwarfen, die Überwachungstürme entlang des gesamten Grenzzauns Israels zum Gazastreifen außer Gefecht setzten oder „blind machten“. Bisher galten diese Bauwerke als undurchdringlich.

Um diese Angriffe vollständig zu verstehen, hilft ein Blick auf den Ukraine-Krieg. Fast von Anfang an setzte Russland bei seiner Invasion im Jahr 2022 kommerzielle Drohnen mit Sprengkörpern ein. Heutzutage werden die Waffen von beiden Seiten eingesetzt.

Während diese Drohnen in der Ukraine gegen Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge eingesetzt werden, setzte die Hamas sie auf israelischer Militärinfrastruktur ein.

„Der Einsatz von Drohnen durch die Hamas ist neu. Das haben wir noch nie gesehen“, sagte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr in München dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Hamas-Terroristen hätten die in der Ukraine angewandten Methoden weitgehend kopiert, sagte er.

In Propagandavideos der Hamas ist auch zu sehen, wie Drohnen Granaten auf eine israelische Panzerbesatzung abwerfen und sogar einen 3,5 Millionen Dollar teuren Merkava 4-Panzer treffen, der mit 63 Tonnen als der schwerste in Produktion befindliche Panzer der Welt gilt.

Liran Antebi betreut High-Tech-Programme und nationale Sicherheitsfragen am Institute for National Security Studies (INSS) in Tel Aviv. Sie untersucht seit über einem Jahrzehnt den Einsatz von Drohnentechnologie in Konflikten und verfolgt aufmerksam den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Doch selbst sie sei „überrascht von dem unerwarteten und komplexen Einsatz der Hamas-Drohnen“, sagte sie.

„Das beweist, dass sie, auch wenn sie technologisch recht primitiv sind, in einer komplexen Mission viel tödlicher sein können, als wir bisher zugegeben hätten“, sagte der Forscher der DW.

Ein israelischer Merkava-Panzer nahe der israelischen Grenze zum Libanon Bild: Jalaa Marey/AFP/Getty Images

Die Terrorgruppe IS setzte Drohnen ein

Dass die Hamas über Drohnen verfügt, ist nichts Neues. Doch offensichtlich baute die Gruppe ihr Arsenal im Vorfeld des tödlichen Angriffs am 7. Oktober auf.

Kommerzielle Drohnen seien „billig, leicht auf dem Markt erhältlich und können praktisch ohne Vorkenntnisse in wenigen Sekunden von überall auf einer präzisen Route gestartet werden“, sagte Drohnentechnologie-Experte Yair Ansbacher gegenüber der israelischen Wirtschaftszeitung Globes. „Aber die Zahl und das Ausmaß des Drohneneinsatzes im Nahen Osten kommen nicht annähernd an die in der Ukraine heran.“

Liran Antebi erinnert daran, dass solche Drohnen ursprünglich im Nahen Osten für Kampfzwecke umgebaut wurden – die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) setzte sehr einfache Drohnen gegen US-Streitkräfte ein.

„Später haben wir es in der Ukraine gesehen, und jetzt sehen wir es auch hier“, sagte Antebi.

Hamas bestätigte den Einsatz von 35 „Zouari“-Drohnen bei den Anschlägen vom 7. Oktober. Diese von der Hamas hergestellten Drohnen sind nach dem ehemaligen Leiter des Drohnenprogramms der Terrorgruppe, dem tunesischen Ingenieur Mohamed Zouari, benannt.

Zouari wurde 2016 getötet. Sein Tod wird weithin dem Mossad, Israels nationalem Geheimdienst, zugeschrieben.

Wer finanziert das Waffenprogramm der Hamas?

Viele Experten sind davon überzeugt, dass das gesamte Waffenprogramm der Hamas aus dem Ausland finanziert wird.

Laut dem Country Terrorism Report 2020 des US-Außenministeriums überweist der Iran der Gruppe jedes Jahr 100 Millionen US-Dollar. Die Hamas hat dies nie bestritten, aber erklärt, dass der Betrag geringer sei.

Entsprechend der Washington Post Nach Angaben der Zeitung haben iranische Verbündete Hamas-Terroristen mit militärischer Ausbildung sowie logistischer und finanzieller Hilfe unterstützt.

Einige Beobachter vermuten, dass auch andere an der Ausbildung von Hamas-Kämpfern beteiligt sein könnten.

„Sie alle – der Islamische Dschihad, die Hamas und andere – werden in Syrien ausgebildet. Es ist klar, dass Russen als Trainer mit einzigartiger Erfahrung beteiligt sind“, sagt Ihor Semyvolos, Direktor des Zentrums für Nahoststudien in Kiew, gegenüber der DW.

Frank Ledwidge, ein ehemaliger britischer Geheimdienstoffizier mit Erfahrung in Krisengebieten, sagte der DW, er erwarte, dass der Israel-Hamas-Krieg ein High-Tech-Konflikt werde, „mit starkem Einsatz von Drohnen, Tunneln, Artilleriefeuer und Luftangriffen“.

IDF-Sprecher: „Die Menschen in Gaza sind nicht der Feind“ Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

Dieser Artikel wurde ursprünglich aus dem Russischen übernommen.