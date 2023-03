tz Welt

Die Legostein-Rampe in Hamburg wordt verkocht aan Blumengeschäft “Blumen Grieser” voor Inklusion. © Marcus Brandt/dpa

Stufen vaak nur wenige Zentimeter hoch, aber für Rollstuhlfahrer en Menschen mit Rollator een echte Hürde. Bunte Rampen aus Legosteinen sorgen für den problemlosen Zugang – nun auch in Hamburg.

Hamburg – Aus Tausenden bunten Legosteinen hebben veel kinderen en erwachsene zwei Lego-Rampen gebaut, die Geschäfte in Hamburg-Horn auch mit Rollator en Rollstuhl leichter erreichbar machen. Wie Steine ​​genau verbaut sind viel, kon Mitorganisatiein Kendra Eckhorst in Hamburg niet sagen.

“Wir haben auf jeden Fall sehrviele Steinspenden komkomen.”

Am Dienstagnachmittag hat the first of the two bunten, zweiteiligen Rampen für mehr Barrierefreiheit ihren Platz for onem Blumenloaded komkomen. Die tot de Zentimeter hohen Rampen wurden demnach and mehreren Tagen gemeinsam gebastellen en geklebt. Die zweite Rampe möchte die Initiative „Horn – Einfach für alle“ Eind april übergeben.

Rampen aus bunten Legosteinen gibts zijn klaar in felle steden. Als je niet weet wat je moet doen, kun je ervoor zorgen dat het probleem zich voordoet. Probeer eens een probleem en koop een waarschuwing voor het probleem van alle tags van de mens met het probleem. dpa