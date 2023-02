Lego Neuheiten 2023: Alle Deals und Highlights im Februar

Mit mehr als 140 neuen Sets will Spielzeughersteller Lego im neuen Jahr die Herzen seiner großen und kleinen Fans erobern. Die Lego-Neuheiten im Januar und Februar 2023.

Lego Neuheiten Februar 2023 auf einen Blick



Neues Jahr, neue Sets. Eine Welle von fast 150 Lego-Neuheiten kommt im Januar und Februar 2023 auf den Markt. Darunter sind kleine Spielsets (und Geschenkideen) aus den Themenwelten Technic, City, Star Wars, Speed ​​Champions und Marvel für unter zehn Euro. Dann gibt es größere (und teurere) Herausforderungen wie die neue modulares Gebäude mit diesem ganz besonderen Schwung Avengers Quinjetein leistungsfähiges Ninjago Eisdracheein Remake des legendären Star Wars TIE-Bomber und ein elegantes schwarz-gelbes Bugatti-Autos für Technikfreaks.

Das 100-jährige Disney-Jubiläum läutet Lego mit einem neuen ein BrickHeadz-Set a. Sie wachsen auch Lego botanische Sammlung. Deko-Fans dürfen sich über einen Strauß Wildblumen und ein Trockenblumen-Arrangement freuen.

Die Lego-Neuheiten im Januar und Februar: Unsere Favoriten



einstellen freigeben UVP Bester Preis (inkl. Versand) Lego botanische Sammlung Wildblumenstrauß 02/2023 59,99 Euro steinehelden.de Lego BrickHeadz 100-jähriges Disney-Jubiläum 02/2023 39,99 Euro Lego Lego-Ideen Finhütte 02/2023 179,99 Euro Lego Lego Stadt Quadtour zum Flussufer 01/2023 9,99 Euro Lego Lego-Symbole Jazzclub 01/2023 229,99 Euro Lego Lego botanische Sammlung Narzissen (Narzissen) 01/2023 12,99 Euro Lego Lego-Stil Hokusai – Große Welle 01/2023 99,99 Euro Ebay Lego BrickHeadz Aragorn und Arwen 01/2023 19,99 Euro Lego Lego-Minifiguren Reihe 24 01/2023 3,99 Euro Amazonas Lego Star Wars TIE-Bomber 01/2023 64,99 Euro mytoys.de

(Nachstehend eine Auswahl weiterer Lego-Neuheiten aus anderen Themenwelten)

Die folgende Liste enthält alle derzeit bekannten und offiziell vorgestellten Lego-Neuheiten 2023 aus den Themenwelten City, Technic, Star Wars, Icons, Marvel und einigen mehr. Die Listen werden laufend aktualisierterfüllen aber nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

2023 Neuheiten Lego Star Wars



Nummer setzen Nachname freigeben Bester Preis (inkl. Versand) 75347 TIE-Bomber 01/2023 mytoys.de 75345 501. Clone Troopers Battle Pack 01/2023 Amazonas 75344 Boba Fetts Sternenschiff 01/2023 Amazonas 40615 Tusken-Räuber 01/2023 Lego 30654 X-Wing Star Fighter 01/2023 steinehelden.de

Neuheiten Lego Technic



Nummer setzen Nachname freigeben Bester Preis (inkl. Versand) 42151 Bugatti-Autos 01/2023 steinehelden.de 42150 Monster Jam Monster Mutt Dalmatiner 01/2023 alza.de 42149 Monster-Jam-Drache 01/2023 alza.de 42148 Pistenraupe 01/2023 Lego 42147 Kipper 01/2023 Ebay 30655 Gabelstapler mit Palette (Polybag) 01/2023 alternative.de

Innovationen Lego City (Auswahl)



Nummer setzen Nachname freigeben Bester Preis (inkl. Versand) 60394 Quadtour zum Flussufer 01/2023 derzeit nicht lieferbar 60393 Abholung des Feuerwehrautos 01/2023 Lego 60392 Verfolgungsjagd mit Polizeimotorrad 01/2023 Bücher.de 60390 Kompakter Traktor 01/2023 Amazonas 60389 Auto-Werkstatt 01/2023 Amazonas 60388 Gaming-Turnier-Truck 01/2023 Amazonas 60386 Müllabfuhr 01/2023 Amazonas 60384 Slush-Eiswagen 01/2023 Amazonas 60372 Polizeischule 01/2023 0815.eu 60371 Hauptquartier der Rettungsfahrzeuge 01/2023 proshop.de 60369 Mobile Polizeihundeausbildung 01/2023 Amazonas

Neuheiten Lego Ninjago



Neuheiten Lego DC/Marvel



Neue Lego-Icons



Nummer setzen Nachname freigeben Laden 10312 Jazzclub 01/2023 Lego

News Creator 3in1



Nummer setzen Nachname freigeben Bester Preis (inkl. Versand) 31143 Vogelhaus 01/2023 Lego 31133 weißer Hase 01/2023 steinehelden.de

Neuheiten Lego BrickHeadz



Nummer setzen Nachname freigeben Bester Preis (inkl. Versand) 40622 100-jähriges Disney-Jubiläum 02/2023 Lego 40632 Aragorn und Arwen 01/2023 Lego 40631 Gandalf der Graue & Balrog 01/2023 Lego 40630 Frodo & Gollum 01/2023 Lego

