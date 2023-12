Lego-Neuheiten 2023: Alle Deals und Highlights im Dezember

Im Dezember 2023 wird Lego den legendären Orient-Express auf die Schiene bringen. Bauherren können die Weihnachtszeit im Naturhistorischen Museum ausklingen lassen. Ein Überblick über weitere Lego-Neuheiten und Angebote im Dezember.

Nach dem Emerald Night Express (2018) und dem ikonischen Krokodil (2020) setzt Lego im Dezember 2023 seine Reihe legendärer Züge fort. Seit dem 1. Dezember ist der Lego Ideas 21344 Orient-Express im Handel erhältlich. Oder besser: Erstens ist es ausschließlich in Lego-Läden und im Lego-Onlineshop erhältlich. In drei Monaten könnte es auch grünes Licht für ausgewählte Einzelhändler geben. Nur dann dürfte der stolze Preis von knapp 300 Euro zumindest etwas sinken. Wer sich noch vor Weihnachten den Traum vom Orient-Express erfüllen möchte, erhält eine Box mit 2.540 Teilen, aufgeteilt in 23 Tüten (leider noch aus Plastik). Der Zug, um den sich unzählige Legenden ranken, besteht aus der Lokomotive und zwei Anhängern. In dem einen isst man und im anderen schläft man. Das fertige Modell ist 115 Zentimeter lang und in einem eleganten Dunkelblau gehalten. An Bord sind acht Minifiguren. Darunter natürlich der Lokführer, ein Schaffner und der Kellner, der die Gäste im Bordrestaurant bedient. Unter den Reisenden sind eine wohlhabende Gräfin, ein Wissenschaftler und ein Filmregisseur.

Sie eignen sich eher für die Fensterbank als für die Vitrine Lego-Minipflanzen, die ebenfalls seit Dezember verkauft werden und bereits mit kleinen Rabatten erhältlich sind. Für weniger als 50 Euro stehen am Ende neun Topfpflanzen unterschiedlicher Größe im Fenster. Enthalten: eine fleischfressende Pflanze, zwei Kakteen und andere Schönheiten, die in Wüstenregionen heimisch sind. Jede Pflanze befindet sich in einem kleinen terrakottafarbenen Topf.

Satz Freigeben UVP Bester Preis (inkl. Versand) Lego-Symbole Naturhistorisches Museum 12/2023 299,99 Euro lego.com Lego-Ideen Orient Express 12/2023 299,99 Euro lego.com Lego-Symbole Winzige Pflanzen 12/2023 49,99 Euro amazon.de

Für alle Fans von Lego Modulars bringen die Dänen zum Jahresende ein weiteres großes Set für Erwachsene auf den Markt. Mit mehr als 4000 Teilen Lego Naturkundemuseum Das Gebäude mit den bislang meisten Teilen der Serie „Bauen mit Modulen“. Fans sollten auch etwas Platz in ihrer Lego City schaffen, denn das Museum misst knapp 40 Zentimeter in der Breite und ist knapp über 30 Zentimeter hoch. Die sieben Minifiguren und der Hund können in den Ausstellungsräumen unter anderem wissenschaftliche Exponate aus der Astronomie und antike Artefakte bewundern. Das Skelett eines Brachiosaurus ragt vom Atrium bis ins Obergeschoss.

Die folgende Liste enthält alle derzeit bekannten und offiziell vorgestellten Lego-Neuheiten 2023 aus den Themenwelten City, Technic, Star Wars, Icons, Marvel und einigen mehr. Die Listen werden laufend aktualisiertgenügen jedoch nicht dem Anspruch auf Vollständigkeit.

Neue Lego Stars Wars



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 75367 Angriffszerstörer der Venator-Klasse (UCS) 649,99 Euro lego.com 75366 Star Wars Adventskalender 2023 37,99 Euro galaxus.de 75357 Ghost & Phantom II 169,99 Euro amazon.de 75362 Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle 74,99 Euro amazon.de 75354 Kanonenschiff der Coruscant-Wache 149,99 Euro lego.com 75371 Chewbacca 209,99 Euro galaxus.de 75359 Ahsokas Klontruppe der 332. Kompanie (Battle Pack) 20,99 Euro alternative.de 75360 Yodas Jedi-Sternenjäger 34,99 Euro alternative.de 75361 Spinnenpanzer 52,99 Euro proshop.de 75363 Mandalorians N-1 Starfighter (Microfighter) 15,99 Euro alternative.de 75365 Rebellenbasis auf Yavin 4 169,99 Euro proshop.de 75368 Darth Vader Mech 15,99 Euro alternative.de 75369 Boba Fett Mech 15,99 Euro alternative.de 75370 Stormtrooper-Mech 15,99 Euro alternative.de

Neue Lego Technic-Produkte



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 42146 Liebherr LR 13000 Raupenkran 679,99 Euro lego.de 42159 Yamaha MT-10 SP 229,99 Euro alternative.de 42160 Audi RS Q e-tron 169,99 Euro proshop.de 42161 Lamborghini Huracán Tecnica 52,99 Euro alternative.de

Beliebte Sets und neue Produkte sind ausverkauft – was nun?



Derzeit gibt es in Deutschland 18 LEGO Stores. Anfang Oktober 2022 öffnete der letzte und mittlerweile größte Shop seine Pforten in der Münchner Innenstadt. Dennoch stöbern große und kleine Spielefans täglich in den Online-Shops der großen Ketten. Doch die beliebtesten Sets dort sind oft innerhalb weniger Tage ausverkauft und einige Fans sind schwer enttäuscht. Kleiner Trost: A Lego-GutscheinSo wird das Set Ihrer Träume bei Ihrem nächsten Einkauf um ein paar Euro günstiger oder Sie erhalten kostenlosen Versand.

Neue Lego-Stadt



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 60367 Passagierflugzeug 99,99 Euro steinehelden.de 60395 Rennfahrzeug-Kombinationsset 29,99 Euro lego.com 60396 Tuning von Rennwagen 29,99 Euro lego.com 60397 Monster-Truck-Combo-Set 29,99 Euro lego.com

Neue Lego Marvel-Produkte



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 71039 Marvel Minifiguren Serie 2 3,99 Euro/Figur lego.com 76267 Marvel-Adventskalender 2023 37,99 Euro proshop.de 76249 Giftiger Groot 52,99 Euro otto.de 76250 Wolverines Adamantiumklaue 74,99 Euro lego.de 76262 Captain Americas Schild 209,99 Euro proshop.de 76263 Iron Man Hulkbuster gegen Thanos 26,99 Euro alternative.de 76266 Endspiel – letzte Kraftprobe 104,99 Euro lego.de

Neue Lego-Symbole



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 10325 Almhütte 99,99 Euro lego.com 10318 Concorde 199,99 Euro lego.com 10315 Garten der Stille 104,99 Euro proshop.de 10321 Korvette 149,99 Euro lego.de

Neuer Lego Batman



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 76224 Batmobil Batman verfolgt den Joker 47,99 Euro alternative.de 76264 Verfolgungsjagd im Batmobil: Batman vs. Joker 26,99 Euro alternative.de 76265 Batwing: Batman gegen Joker 37,99 Euro alternative.de

Neuer Lego-Creator



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 31141 Hauptstraße 139,99 Euro alternative.de 31142 Weltraumachterbahn 104,99 Euro galaxus.de 31144 Exotischer rosa Papagei 24,99 Euro proshop.de

Neues Lego DREAMZzz



Nummer setzen Nachname UVP Bester Preis (inkl. Versand) 40657 Traumdorf 29,99 Euro lego.de 71453 Izzie und ihr Hase Bunchu 20,99 Euro lego.de 71454 Mateo und Roboter Z-Blob 20,99 Euro lego.de 71455 Der Albwächter 37,99 Euro lego.de 71456 Mrs. Castillos Schildkrötenbus 47,99 Euro lego.de 71457 Pegasus 52,99 Euro lego.de 71458 Krokodilauto 62,99 Euro lego.de 71459 Stall der Traumwesen 84,99 Euro lego.de 71460 Der Weltraumbus von Mr. Oz 99,99 Euro lego.de 71461 Fantastisches Baumhaus 104,99 Euro 71469 Albtraumhai-Schiff 139,99 Euro

