Legend of Zelda-Film in Arbeit mit Wes Ball als Regisseur, Nintendo-Sony-Kofinanzierung – Frist

Nintendo

Sony stellt sicher, dass seine Franchises abgedeckt sind, da der Streik der Schauspieler zu Ende gehen soll, da das Studio gemeinsam mit Nintendo einen Live-Action-Film eines beliebten Videospiels finanziert Die Legende von Zelda.

Nintendo hatte Anfang des Frühlings großen Erfolg mit Illumination und Universal bei der Neuauflage des Videospiels Super Mario Bros Das ist mit 1,36 Milliarden US-Dollar das Bild mit den zweithöchsten Einspielzahlen des Jahres.

Der Film wird von Shigeru Miyamoto, Representative Director und Fellow von Nintendo, und Avi Arad, Chairman von Arad Productions Inc., produziert, der viele Megahit-Filme produziert hat.

Der Film wird von Nintendo und Arad Productions Inc. produziert und von Wes Ball inszeniert. Der Film wird von Nintendo und Sony Pictures Entertainment Inc. kofinanziert, wobei mehr als 50 % von Nintendo finanziert werden. Der Kinovertrieb des Films erfolgt weltweit durch Sony Pictures Entertainment Inc.

Indem Nintendo selbst visuelle Inhalte für Nintendo IP produziert, schafft es neue Möglichkeiten, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu der von Nintendo geschaffenen Unterhaltungswelt zu verschaffen, und zwar auf andere Weise als über seine speziellen Spielekonsolen.

Durch die intensive Beteiligung an der Filmproduktion mit dem Ziel, allen durch Unterhaltung ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wird Nintendo seine Bemühungen fortsetzen, einzigartige Unterhaltung zu produzieren und diese so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen.