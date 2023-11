Leere Kassen, leere Website: Bricht das Signa-Imperium jetzt zammen?

Dit is een goed idee over de toekomst van het Signa-Imperium des Ostrichischen Unternehmers. René Benko legt uit: De eerste Duitse Tochterunternehmen, waarbij “Signa Real Estate Management” failliet zal gaan. Je zult ook kunnen begrijpen wat je doet, want het hele bedrijf is failliet en het is dus belangrijk dat er geen geld beschikbaar is. Auf Hamburger Prestige-Objekte die de Elbtower of het Alsterhaus würde de ebenfalls erhebliche Auswirkungen haben. Insiders spreken van een “letzten Versuch” – en rechten met een pleidooi.

De website van de Signa war übers Wochenende plötzlich bis auf Angaben zum Impressum leer. Nach Informationen of Osterreichischen “Kurier” soll die Firma “Wartungsarbeiten” durchgeführt haben. Tips voor Kulissen met Nachrichtenagentur APA Verhandlungen mit Hedgefonds. Dat het oordeel van de insolvent is geformaliseerd, is ook niet mogelijk, maar zal snel geld organiseren. Nog honderden miljoenen euro’s in de kassa.

Insider: Signa startte “letzten Versuch”

Houd er rekening mee dat de artikelen „het pad van de zaak van het rijk volgen“, dus wees een insider voor APA. Laten we zeggen „ein letzter Versuch“. Gezien het feit dat de “Standaard” een andere Insider is, is het van belang dat de gezamenlijke Signa Group insolvabel is.

Sein Kartenhaus is een van de bekendste: Milliardär René Benko dpa | Marcel Kusch Der österreichische Unternehmer René Benko steht an der Spitze der Signa-Gruppe (Archivbild).

De “Signa Real Estate Management Germany” heeft “Spiegel”-informatie ontvangen bij de Freitag in het Amtsgericht Berlin-Charlottenburg en offiziellen Antrag auf Konkurs steltellt. Dabei treedt op als een privébedrijf van de „Signa Prime Selection“, die zelf Prestige Real Estate produceert. Het Alsterhaus, de Elbtower en de gedachten van andere bouwprojecten in Hamburg zijn gehoord. The Sign heeft een MOPO-bericht dat niet reageert, maar wordt gedeeld met anderen.

Tips voor volledige Signa-Pleite

Na de insolventiegerelateerde gevolgen van de „zakenweek“ op dezelfde dag, het interne schrijven van de medewerker „Signa Real Estate Management“. Het is immers belangrijk dat het Amtsgericht voorbereid is op de juridische uitdagingen die een insolventie met zich meebrengt. De Gehälter der Mitarbeiter zag voor hun drie gelden het Insolvenzgeld gesichert.

Bovendien zijn de grootste financiële gevolgen niet aanwezig; de financiële situatie en de goede liquiditeit van het bedrijf zullen worden beïnvloed door de zakenweek. Weitere Signa-Tochterfirmen heeft nog steeds geen antrags ingesteld.

Elbtoren en Alsterhaus: wie wil er meer zien?

Was er nu een bouwproject in Hamburg? Als de Elbtower de nodige ondersteuning voor de grondstoffen kan bieden, kunnen we gebruik maken van de Elbtower Immobilien GmbH & Co. KG Insolvenz-anmeldet. Als de val niet mogelijk is, kan de eerste 2029 mogelijk wel, vanaf 2028. De gevolgen zullen groot zijn, waardoor het dak intact blijft.

Zuletzt hatte Bausenatorin Karen Pein (SPD) beton, zoals erwarte, dass Signa zeitnah weiterbaue. De senator ging daar weg, dat is het Hochhaus 2028 sterk. Offen ist, was de vorige datum waarop Mietverträgen werd gemaakt. Het Alsterhaus is geassocieerd met de KaDeWe-Group met 50,1 verkopen van de Thai Central Group en met 49,9 verkopen van Signa.

Das Alsterhaus am Jungfernstieg (Archivbild). Afbeelding Das Alsterhaus am Jungfernstieg (Archivbild).

“De huidige ontwikkelingen van de Signa-Gruppe konden niet worden voltooid”, zei een woordvoerder van de KaDeWe-Groep tegelijkertijd met MOPO. De operationele zaken in de samenleving waarin we leven.

Deze Hamburgerobjecten werden gehoord door de Signa-Gruppe

Neben der Baustelle am Elbtower staat nog steeds op het werk aan de basis van de huidige Gänsemarkt-Passage en de Flüggerhöfen am Rödingsmarkt. U bevindt zich in de portefeuille van de Signa-Gruppe in het Kaufmannshaus in de Passageviertel, de Gebäude der Hamburg Commercial Bank (HCOB) op Gerhart-Hauptmann-Platz, het Eckhaus Alsterarkaden/Jungfernstieg, het Thalia-Haus in de Kleinen Rosenstraße en de Karstadt -Haupthaus an der Mönckebergstraße. Een van de objecten staat op de MOPO-informatie op Mitte September naar Verkauf.

Uitzicht op de Baugrube der ehemaligen Gänsemarkt-Passage am Gänsmarkt in der Innenstadt. dpa Uitzicht op de Baugrube der ehemaligen Gänsemarkt-Passage am Gänsmarkt in der Innenstadt.

Was jetzt aus ihnen wird? Niet helder. Het stadstentmanagementwerk is ook mogelijk na een MOPO-aankondiging zonder kans op faillissement.

Gallery bereidt zich eerder voor op insolventie

De Signa Group is gevestigd in de Mutterkonzern der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die onderhevig is aan een mogelijk faillissement. Galeria wolle Mietzahlungen an Signa im Dezember von der Lage abhängig machen und gegebenenfalls aussetzen, gerapporteerd in de “Süddeutsche Zeitung”. Demnach erfgenamen sterven Mietzahlungen von Galeria nicht direkt en das österreichische Unternehmen, zoon van een unterschiedliche Gesellschaften in Deutschland. Damit is de Warenhauskette en Fristen im German Insolvenzrecht gebonden.

De Signa-Gruppe blijft groeien in Langem. Immobilienunternehmer René Benko werd in november als president van de Beirates voorbereid en liet een Sanierer met de Restrukturierung de Immobilien- und Handelsholding beauftragt signaleren. Vor Kurzem moet de Tochterfirma Signa Sports United Insolvenz registreren. Nog steeds publiceerde het “Handelsblatt” nog niet de bouw van de Elbtowers zonder enige twijfel 21 Project in heel Duitsland.