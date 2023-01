Leeds stimmt Weston McKennie-Deal trotz verspätetem Angebot von Forest zu

Der Mittelfeldspieler der US-Männer-Nationalmannschaft, Weston McKennie, wechselt zum Premier-League-Klub Leeds United. Der 24-Jährige hat persönliche Bedingungen vereinbart und wird wahrscheinlich für eine Gebühr von 1,2 Mio .

McKennie reist in den nächsten 24 Stunden nach England, um sich vor Abschluss des Deals medizinisch untersuchen zu lassen.

Nottingham Forest versucht jedoch, den Umzug mit einem späten Angebot zu entführen. Sowohl Leeds United als auch Nottingham Forest sind abstiegsgefährdet, daher wollen die Vereine unbedingt mehr Erfahrung einbringen. Und McKennie passt ins Bild.

Weston McKennie zu Leeds United

Romano berichtet, dass der Vorsitzende und Mehrheitseigentümer von Leeds United, Andrea Radrizzani, am Freitagabend den Deal für McKennie mit Juventus aufgeschlossen hat. Darüber hinaus sagte Juventus-Trainer Massimiliano Allegri in seiner Pressekonferenz, dass der amerikanische Mittelfeldspieler am Sonntag nicht im Spiel von Juventus spielen wird, da er kurz davor steht, für Leeds zu unterschreiben.

Allegri sagte: „Es wäre sinnlos, ihn morgen im Kader zu haben, da ich glaube, dass die beiden Vereine bereits eine Vereinbarung haben. Ich weiß nicht, ob der Deal abgeschlossen wird, aber er wurde auf den Transfermarkt gebracht, also haben wir ihn nicht im Kader.“

Ein Wechsel von McKennie zu Leeds United wäre ideal für beide Seiten, da Juventus in finanziellen Schwierigkeiten steckt und von UEFA-Wettbewerben ausgeschlossen werden könnte. Für Leeds United könnte McKennie neben Tyler Adams im Mittelfeld spielen, in der Hoffnung, dass sie dem Team helfen können, in der Premier League zu bleiben.

McKennie wäre Leeds Uniteds dritte Unterzeichnung des Januar-Transferfensters, nachdem er bereits fast 40 Millionen Pfund für die Übernahme von Max Wober und Georginio Rutter von RB Salzburg bzw. Hoffenheim ausgegeben hatte.

Marsch soll maßgeblich dazu beigetragen haben, McKennie in den Verein zu holen, und der Mittelfeldspieler hatte zuvor angedeutet, dass er gerne in die Premier League wechseln würde. Er wird sich auch den USMNT-Teamkollegen Brendan Aaronson und Adams im Herzen des Mittelfelds anschließen, da Leeds versucht, den Abstieg in dieser Saison zu vermeiden, gefährlich nahe an den Abstiegsplätzen auf dem 15. Platz sitzt und derzeit in 5 Ligaspielen sieglos ist.

