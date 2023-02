Leeds lehnte Arne Slot ab, als Feyenoord-Chef sagte, der Ansatz der Premier League sei ein „Kompliment“ | Fußball Nachrichten

Leeds-Managerziel Arne Slot hat die Chance, dem Club beizutreten, öffentlich abgelehnt und ihr Interesse als „Kompliment“ bezeichnet, aber hinzugefügt, er wolle bei Feyenoord bleiben.

Slot ist jetzt der dritte Manager, der die Gelegenheit, mit Leeds zu sprechen, entweder abgelehnt oder verweigert hat, nachdem West Brom-Chef Carlos Corberan am Dienstag einen neuen Vertrag bei The Hawthorns unterzeichnet hatte und ein Wechsel für Rayo Vallecano-Cheftrainer Andoni Iraola von ihm blockiert wurde Verein.

Er sprach vor der Reise von Feyenoord nach Herenveen am Sonntag zu den Medien und sagte: „Es ist wahr, dass ich bei Feyenoord bleiben werde, das kann ich mit diesem sagen. Das ist klar, Fans müssen keine Angst haben.“

„Der Verein war klar. Es war ein Kompliment, dass ein Verein wie Leeds interessiert war, aber wir machen mit Feyenoord etwas Großartiges. Wir sind in der Liga, im Pokal und in Europa in einer großartigen Position.

„Es gibt keine Enttäuschung. Es ist sicherlich keine Strafe, hier zu bleiben.“

Die Mannschaft von Slot steht an der Spitze der Eredivisie, einem Wettbewerb, den sie in 24 Jahren nur einmal gewonnen haben, und wurde letzte Saison Zweiter in der ersten Europa Conference League.

Leeds hat nach einem neuen Manager gesucht, seit Jesse Marsch am Montag nach einer Siegesserie von sieben Spielen in der Premier League entlassen wurde. Michael Skubala, Paco Gallardo und Chris Armas haben in Leeds vorübergehend das Kommando übernommen, bis ein Ersatz für Marsch gefunden ist, und am Mittwoch das 2: 2-Unentschieden bei Manchester United überwacht.

Slot stand nicht auf der ursprünglichen Auswahlliste von Leeds, da sie dachten, er würde nicht verfügbar sein, aber nach Ablehnungen an anderer Stelle richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf den 44-jährigen ehemaligen Mittelfeldspieler.

Die spanische Legende Raul war nach der Entlassung von Bielsa vor einem Jahr ein Ziel für Leeds, aber es wird als unwahrscheinlich angesehen, dass er seinen derzeitigen Job als Reserve-Teammanager bei Real Madrid aufgeben wird.

Der Vorsitzende von Leeds, Andrea Radrizzani, deutete an, dass ein Termin unmittelbar bevorsteht, indem er am Dienstagabend twitterte: „Hoffentlich weißer Rauch bis heute Abend oder morgen früh“.

Am Mittwochabend sagte Radrizzani jedoch: „Noch nicht … brauche mehr Zeit.“

