Leeds-Fans singen bei Jesse Marsch, dass sie morgens entlassen werden, während die Weißen in die Abstiegszone fallen und bei der Niederlage gegen Fulham die vierte Niederlage in Folge erleiden

Der Druck auf Jesse Marsch nimmt zu, nachdem Leeds zu Hause gegen Fulham die vierte Premier League-Niederlage in Folge hinnehmen musste.

Buhrufe ertönten in der Elland Road, eine Wiedergabe von „Du wirst morgen früh entlassen“ brach aus und die Fans gingen früh, als Leeds am Sonntagnachmittag in die Abstiegszone sank.

getty Marschs Tage in Leeds scheinen gezählt zu sein

getty Danach stürmte Fulham in der zweiten Halbzeit an der Elland Road zum Sieg

Leeds war ursprünglich in der 20. Minute durch Rodrigo in Führung gegangen.

Aber ihre harte Arbeit wurde nur sechs Minuten später von Aleksandar Mitrovic zunichte gemacht, wobei der Serbe seine Liga-Torbilanz in dieser Saison über Brentfords Ivan Toney brachte und mit Spurs-Stürmer Harry Kane auf neun gleichzog.

Fulham ging dann in der zweiten Halbzeit durch Bobby Reid mit 2: 1 in Führung.

Und nach einer Reihe von Chancen auf beiden Seiten lagen die Gäste bald mit 3:1 in Führung, als Willian hereinrutschte, um den Ball in die untere Ecke zu bringen und Harrison Reeds Cutback zu verwandeln.

Crysencio Summerville von Leeds erzielte dann in der Nachspielzeit sein erstes Tor für den Klub, das jedoch von den Anhängern der Elland Road nur verhalten gefeiert wurde, da es sich nur als Trostpreis herausstellte.

Das Ergebnis vom Sonntag bedeutet, dass Leeds acht Spiele ohne Sieg verbracht hat.

getty Leeds fiel in der zweiten Hälfte auseinander

Der frühere Manager von Leeds, Marcelo Bielsa, wurde entlassen, nachdem er Anfang 2022 vier Mal in Folge verloren hatte, was Jesse Marsch Probleme bereitete.

Und Perry Groves, Co-Moderator der Sunday Session von talkSPORT, ist der Meinung, dass die aktuelle Ergebnisreihe des Leeds-Chefs gefährliche Parallelen mit dem Argentinier zieht.

“Jedes Mal, wenn der Fulham-Spieler in den Strafraum kommt”, sagte Groves, als Leeds mit 3: 1 zurückging.

„Es sieht so aus, als würden sie es ins Netz schlagen, alles von Leeds ist der letzte Ausweg. Das war der Vorwurf unter Marco Bielsa.“

Währenddessen steigt Fulham auf den 7. Platz auf, während sie ihren glänzenden Start in die Kampagne fortsetzen.