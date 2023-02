Leeds entlässt Jesse Marsch nach nur 2 Ligasiegen in 6 Monaten

Leeds United hat Manager Jesse Marsch am Montag von seiner Rolle abgelöst. Der Amerikaner übernahm erst am 28. Februar 2022 an der Elland Road. Nachdem er vor einer Saison dem Abstieg entgangen war, ist Leeds nach 21 gespielten Spielen wieder auf dem letzten Tabellenplatz. Leeds bei der Entlassung.

Leeds liegt auf dem 17. Platz, nur vor Everton auf dem 18. Platz, basierend auf der Tordifferenz. Der Verein ist seit der WM im Ligabetrieb sieglos. Vier Niederlagen und drei Unentschieden seit einem Sieg gegen Bournemouth vor der Weltmeisterschaft ließen den Verein vom 12. auf den 17. Platz sinken.

Zuletzt verlor Leeds knapp gegen Nottingham Forest. Obwohl mehr Chancen gesammelt wurden, diente das Spiel als Beispiel dafür, wie viel von der Saison vergangen ist. Leeds hat in dieser Saison bisher nur vier Siege eingefahren. Das ist der niedrigste Wert in der Liga mit den drei Klubs auf den Abstiegsplätzen. Die aktuelle sieglose Serie des Vereins ist die zweite in dieser Saison mit mindestens sieben Spielen.

Die Inkonsistenz ist während der gesamten Saison in Leeds weit verbreitet. Eine Woche besiegt er Liverpool an der Anfield Road mit einem dramatischen Tor in den Tod. Das kommt natürlich von vier Niederlagen in Folge mit nur fünf Toren zusammen. Leeds ist ein aufregendes Team für Neutrale, aber ein stressiges für Fans.

Jetzt ist es ohne Manager. Das amerikanische Kontingent im Club bleibt nun bei Tyler Adams, Brenden Aaronson und dem Neuzugang Weston McKennie. Leeds ist nun auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Jesse Marsch von Leeds nach schlechter Form entlassen

Nach der Niederlage in Forest forderten Leeds-Anhänger Marschs Entlassung. Dasselbe taten sie letzte Saison, als es so gut wie sicher aussah, dass Leeds in die Meisterschaft absinken würde.

Marsch entging dem Drop dann. Diesmal konnte er der Axt nicht entkommen.

Leeds muss noch einen Ersatz für Marsch benennen. Berichten zufolge ist eine Wiedereinstellung von Marcelo Bielsa jedoch höchst unwahrscheinlich. Stattdessen ist ein Name, der in den Gerüchten herumschwirrt, . Der aktuelle Manager von West Bromwich Albion trainierte früher die U23-Mannschaft von Leeds United. Bei West Brom half Corberán dem Verein, vom 16. auf den 6. Platz zu kommen. Nach seiner Übernahme haben die Baggies 10 Siege und drei Niederlagen im Ligaspiel.

Allerdings sind das nur Gerüchte. Jeder neue Manager müsste in aufeinanderfolgenden Spielen gegen Manchester United antreten, da diese als nächstes im Ligaspiel für The Whites antreten.

Andere Türen für Marsch öffnen

Jesse Marsch ist arbeitslos, aber einige amerikanische Fans hoffen vielleicht, dass das nicht mehr lange so ist. Es gibt eine Coaching-Stelle bei der US-Männer-Nationalmannschaft. Marsch, der bereits mit vielen amerikanischen Spielern wie Adams, Aaronson und McKennie vertraut ist, ist trotz seiner jüngsten Erfolge bei Leeds und RB Leipzig einer der talentiertesten Trainer aus den USA.

Für den Job kursieren etliche Namen, darunter auch Gregg Berhalter. Die Übernahme von Jesse Marsch könnte jedoch ein guter Schachzug mit einem europäischen Stammbaum sein.

