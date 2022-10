Leeds-Cheftrainer Jesse Marsch ist fest davon überzeugt, dass er langfristig bleiben will, nachdem die Niederlage gegen Fulham den sieglosen Lauf verlängert hat | Fußball Nachrichten

Leeds-Cheftrainer Jesse Marsch verteidigte seine Referenzen leidenschaftlich, nachdem seine Mannschaft von Fulham mit 3: 2 geschlagen worden war, und bestand darauf, dass er „langfristig“ in der Elland Road bleiben werde.

Marsch hat nun gesehen, wie seine Mannschaft acht Spiele ohne Sieg in der Premier League verbracht hat – und die Heimniederlage am Sonntag gegen den neu beförderten Fulham hat Leeds nach der Übernahme der Führung in die Abstiegszone fallen lassen.

Buhrufe ertönten rund um die Uhr in der Elland Road, gemischt mit Gesängen wie „Was ist los?“ und „Sack the board“, aber Marsch schwor, trotz des starken Drucks auf ihn in Leeds weiterzumachen und Sky Sportnachrichten versteht, dass Leeds keine unmittelbaren Pläne hat, den Cheftrainer zu wechseln.

„Ich verstehe ihre Frustration – wir sitzen alle in diesem Boot“, sagte der Amerikaner, als er nach den Buhrufen gefragt wurde.

„Ich bin dafür verantwortlich, dieses Team besser zu machen. Ich werde unermüdlich daran arbeiten, ihnen zu helfen, ihr Selbstvertrauen zu gewinnen, Lösungen zu finden, Glauben an sie zu zeigen, sie herauszufordern, stark zu bleiben und weiterzumachen. Aber ich Verantwortung übernehmen, wir müssen es besser machen.“

Auf die Frage nach seiner Zukunft antwortete Marsch: „Ich bin langfristig hier. Ich liebe diesen Verein, ich investiere alles, um zu versuchen, uns besser zu machen.

„Wir wussten immer, dass die Liga unglaublich schwierig ist – wir haben nie etwas als selbstverständlich angesehen, selbst letztes Jahr nicht aufgegeben. Wir werden unsere Mentalität und unser Engagement einsetzen – auch heute haben wir bis zum Ende gepusht – und wir werden es tun diesen Charakter, den wir in der Gruppe haben, und Wege finden, besser zu werden.“

Bild:

Marsch steht in Leeds nach einer weiteren Niederlage unter Druck





Marsch bedauert „schmerzhaften und inakzeptablen“ Verlust

Leeds ging an der Elland Road durch Rodrigos Kopfball in Führung, aber Fulham reagierte nur sechs Minuten später auf ähnliche Weise, als Aleksandar Mitrovic nach einer Ecke den West-Londonern das Niveau abnickte.

Marschs Mannschaft hatte mehrere Möglichkeiten, durch Brenden Aaronson, Rodrigo und den eingewechselten Patrick Bamford wieder in Führung zu gehen, aber es war Fulham, der knapp 20 Minuten vor dem Ende durch einen Kopfball von Bobby Decordova-Reid die Wende erzielte.

Bild:

Willian feiert, nachdem er Fulhams drittes Tor gegen Leeds erzielt hat





Willian erzielte 10 Minuten später das 3: 1, was dazu führte, dass Leeds-Fans entweder öffentlich ihrem Frust Luft machten oder zu den Ausgängen gingen, obwohl Crysencio Summerville in der Nachspielzeit einen für die Heimmannschaft zurückzog.

„Ich glaube, unsere Fans wollen jetzt nicht viele taktische Analysen hören“, versuchte Marsch, das Ergebnis zu erklären. „Wir hatten einen guten Start ins Spiel und man spürt nach dem Tor, dass wir anfangen würden, die Dinge in den Griff zu bekommen.

„Aber wir finden Wege, uns selbst zu verletzen und Tore auf eine Weise aufzugeben, von der wir nicht glauben, dass wir es sein sollten – und wir bringen Spiele ins Gleichgewicht.

Samstag, 29. Oktober, 19:30 Uhr



Beginn 19:45 Uhr





„In der zweiten Halbzeit, beim 1:1, sieht man, dass unser Selbstvertrauen am größten ist, und dann haben wir das Spiel verschenkt.

„Auf Standardverteidigung sind wir sehr stolz. Es sind zwei Ecken und ein Einwurf, und wir verteidigen nicht gut genug und sind auf diese Momente nicht vorbereitet. Es ist schmerzhaft und inakzeptabel.“

Marsch hat es in Leeds wirklich dagegen

Analyse von Sam Blitz von Sky Sports:

Vier Niederlagen in Folge für Leeds und keine Siege in acht unter Jesse Marsch. Buhrufe von Fans, Selbstvertrauen bei Spielern und eingeflogene Tore am falschen Ende. Wie viel schlimmer kann es werden?

Nun, werfen Sie einen Blick auf die Spielplanliste von Leeds und es könnte eine ganze Menge sein. Als nächstes steht Liverpool am nächsten Wochenende auf dem Programm, dann Bournemouth zu Hause in der Woche danach. Beide Seiten der WM-Pause sind Tottenham und Manchester City.

Bild:

Rodrigo zeigt seine Frustration über die Niederlage von Leeds gegen Fulham





Sie haben Schwierigkeiten zu erkennen, woher die Punkte kommen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Bournemouth zu Hause viel Druck haben wird.

In den letzten vier Spielen hat Leeds unterschiedliche Leistungen gezeigt – aber es gibt einen gemeinsamen Nenner.

Marschs Mannschaft hätte gegen Crystal Palace mit 3:0 führen müssen, warf aber ihre Führung weg. Leeds hatte Pech gegen Arsenal, schenkte den Gunners aber ihren Sieger. In Leicester waren sie erbärmlich, aber schossen buchstäblich Tore in ihr eigenes Netz, und Leeds war so offen, dass Fulham die Elland Road mit einem Hut voller Tore hätte verlassen können.

Es scheint, dass, egal was Leeds jetzt tut, sie nicht anders können, als aus eigener Kraft zu kassieren. Einmal und Marsch können sich hinter individuellen Fehlern verstecken. Vier Spiele in Folge? Das ist mehr als Zufall.

Eine undichte Verteidigung war die Geschichte des Bandes hinter Marcelo Bielsas Entlassung – und sein Nachfolger scheint einen ähnlichen Weg einzuschlagen.