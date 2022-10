Leeds 2-3 Fulham

Leeds fiel in die Abstiegszone der Premier League, nachdem Fulham in der Elland Road mit 3: 2 von hinten gewonnen hatte, ein Ergebnis, das den Druck auf Underfire-Manager Jesse Marsch erhöht.

In einer ereignisreichen ersten Halbzeit brachte Rodrigo Leeds in der 19. Minute in Führung, aber Aleksandar Mitrovics Kopfball aus kurzer Distanz nach einer Ecke sorgte nur sechs Minuten später für den Ausgleich.

Das Spiel blieb bis spät in der zweiten Halbzeit auf Messers Schneide, als Fulham den Killerschlag mit zwei Toren in 10 Minuten versetzte. Zuerst warf Bobby Decordova-Reid einen Blick auf die Hereingabe von Andreas Pereira in die lange Ecke, bevor Harrison Reed Willian für einen einfachen Tap-in vorbereitete.

Die Ersatzspieler Joe Gelhardt und Crysencio Summerville erzielten gemeinsam für letzteren ein Tor in der Nachspielzeit, um Leeds etwas späte Hoffnung zu geben, aber der Vollzeitpfiff kam, um Buhrufe von den Heimfans rund um die Elland Road zu signalisieren.

Leeds hat nun acht Ligaspiele ohne Sieg absolviert und ist auf den 18. Platz zurückgefallen, während der neu beförderte Fulham nach einem beeindruckenden Saisonstart unter Marco Silva auf den siebten Platz vor Jürgen Klopps Liverpool aufsteigt.

Bild:

Bobby Decordova-Reid feiert, nachdem er Fulham in der Elland Road mit 2: 1 in Führung gebracht hat





Was kommt als nächstes?

Samstag, 29. Oktober, 17:00 Uhr



Beginn 17:30 Uhr





Samstag, 29. Oktober, 19:30 Uhr



Beginn 19:45 Uhr





Leeds wird am Samstag wieder in der Premier League sein, wenn sie live auf Sky Sports nach Liverpool reisen. Anpfiff 19.45 Uhr. Fulham ist am 29. Oktober auch bei Sky Sports und heißt Everton im Craven Cottage willkommen; Anpfiff 17.30 Uhr.