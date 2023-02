De Premier League zei dat het de kwestie van “tragediechanting” als “een kwestie van urgentie” behandelt nadat ze zich bij Leeds en Manchester United hadden aangesloten bij het veroordelen van gezangen die tijdens de wedstrijd van zondag op Elland Road werden gehoord.

De mannen van Erik ten Hag liepen met 2-0 overwinnaars weg in West Yorkshire toen de oude rivalen voor de tweede keer in vijf dagen de strijd aangingen na een 2-2 gelijkspel op Old Trafford op woensdagavond.

Elland Road was een ketel van lawaai, maar voor de pauze hoorden rivaliserende fans gezangen uitwisselen die verband hielden met historische tragedies.

Er waren liedjes over de vliegramp in München in 1958 vanuit een deel van de thuishelft, samen met enkele vliegtuiggebaren, terwijl een deel van de uitsupporters zong over de dood van twee Leeds-fans in Istanbul in 2000.

Kort na de wedstrijd brachten de clubs een gezamenlijke verklaring uit waarin stond: “Beide clubs veroordelen met klem het gezang van beide groepen fans over historische tragedies tijdens de wedstrijd van vandaag.

“Dergelijk gedrag is volkomen onaanvaardbaar en we zullen blijven samenwerken met onze respectieve fangroepen en de Premier League en andere autoriteiten om het uit het voetbal te bannen.”

De Premier League heeft een werkgroep die zich bezighoudt met het zingen van tragedies en die samenwerkt met clubs, de voetbalbond, de Engelse voetballiga en de voetbalsupportersbond om het probleem aan te pakken.

Manchester United wordt verondersteld vertegenwoordigd te zijn in het panel en dringt erop aan dat er meer wordt gedaan en heeft samengewerkt met andere clubs, met name Liverpool, om campagnes te voeren om supporters op te leiden.

De Premier League zei in een verklaring: “De Premier League veroordeelt het gezang dat vandaag werd gehoord tijdens de wedstrijd tussen Leeds United en Manchester United.

“De Liga behandelt de kwestie van het zingen van tragedies als een prioriteit en als een dringende kwestie.”

Afgelopen maandag was het 65 jaar geleden dat de vliegramp in München plaatsvond, toen 23 mensen – waaronder acht spelers en drie stafleden – stierven toen ze terugkwamen van een Europa Cup-wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado.

Geweld aan de vooravond van de heenwedstrijd van de halve finale van de UEFA Cup tegen Galatasaray leidde tot de dood van fans Christopher Loftus en Kevin Speight in Istanbul op 5 april 2000.